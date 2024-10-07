https://ria.ru/20241007/oblepikha-1586336736.html
Против вирусов и болезней сердца: все о пользе и вреде облепихи
Против вирусов и болезней сердца: все о пользе и вреде облепихи - РИА Новости, 07.10.2024
Против вирусов и болезней сердца: все о пользе и вреде облепихи
Облепиха - это кустарник с ярко-оранжевыми съедобными ягодами, которые популярны по всему миру. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:27
2024-10-07T16:27
2024-10-07T16:27
продукты
ягоды
витамины
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Облепиха - это кустарник с ярко-оранжевыми съедобными ягодами, которые популярны по всему миру. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости.Родина и история облепихиСчитается, что впервые облепиха появилась на территории Восточной Азии и уже в древности использовалась в качестве лекарства. Например, она высоко ценилась в медицине Тибета и Монголии, где числилась универсальным средством от всех болезней.Упоминания о плодах этого растения встречаются в древнегреческих источниках, где сказано, что ими кормили больных или раненых лошадей, причем животные быстро поправлялись. Кроме этого, произрастала ягода в Древнем Риме, ее пыльцу также находили при раскопках скандинавских поселений.Во времена Средневековья о целебных качествах облепихи забыли и считали ее бесполезным кустарником вплоть до XX века. Сначала ее использовали лишь как декоративную изгородь, а потом, во многом благодаря работам селекционера и биолога Мичурина, растение начали разводить в Европейской части России не только для этих целей. После Великой Отечественной войны облепиху применяли в качестве витаминного средства, а в 70-е годы ее официально внесли в фармакопею - справочник, включающий указания по изготовлению лекарств и их проверке.Сейчас кустарник произрастает на всей территории Европы и встречается в Индии и Пакистане. Обычно ягоды созревают в конце августа или начале сентября, поэтому их сезон начинается только осенью. В США они считаются суперпродуктом.Чем полезна облепихаЭта ягода одна из самых полезных, потому что содержит множество витаминов и микроэлементов, необходимых для профилактики и лечения различных заболеваний. Она богата калием, кальцием, магнием, железом, бором, фосфором, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. Также в облепихе есть витамины А, С, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР, Н. При этом витамина С в ней намного больше, чем в цитрусовых."В народной медицине облепиха издавна использовалась для стимуляции пищеварительной системы, улучшения здоровья сердца и печени, - сообщила РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Сегодня она рекламируется как естественное средство от таких проблем со здоровьем, как артрит, диабет, экзема, розацеа, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и так далее. Помимо этого, может облегчить синдром сухого глаза, защитить органы от окислительных и воспалительных повреждений".Ягода имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому зачастую применяется как средство от простуды и гриппа. Обладает противовоспалительным эффектом и способствует заживлению ран благодаря витаминам А и Е. Они не только укрепляют ткани, но и улучшают обмен веществ. Также польза облепихи заключается в оздоровлении пищеварительной системы за счет яблочной, лимонной, винной и других кислот.Плоды запускают выработку серотонина, который важен для функционирования нервной системы, поэтому их регулярное употребление помогает при симптомах депрессии. Большое содержание витамина С стимулирует генерацию коллагена, из-за чего кожа становится более подтянутой, здоровой и упругой. В целом, ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм.Из них также делают облепиховое масло, которое снижает чувство голода и уменьшает аппетит. Входящие в его состав омега-7, омега-3, омега-6 и омега-9 жирные кислоты помогают поддержать работу сердца и защитить от диабета.Когда она опаснаПри всей своей пользе в некоторых случаях облепиха может нанести вред, и у нее есть противопоказания. Потреблять продукт нужно с осторожностью при наличии камней в почках или желчном пузыре, при болезнях поджелудочной и печени. Также есть риск возникновения аллергических реакций.По словам Вероники Хованской, облепиха обладает свойством усиливать действие некоторых лекарств, снижающих давление и разжижающих кровь. “Ягода может привести к падению кровяного давления до слишком низких значений. Ее использование может замедлить свертывание крови, поэтому продукта следует избегать пациентам с порезами, глубокими травмами или с запланированной хирургической процедурой”, - прокомментировала она. При этом из-за кислот, входящих в состав плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть его обострение.При язве желудка нельзя употреблять сок из облепихи и ее ягоды, но можно облепиховое масло, которое полезно при этой болезни.Как применяют в медицинеВсе части облепихового дерева нашли свое применение. Например, листья кустарника содержат гипорамин, который обладает противовирусной активностью, поэтому из него делают таблетки для лечения гриппа и простуды. Полезные свойства облепихи этим не ограничиваются. Из-за ранозаживляющего действия масло применяются для лечения ожогов, обморожений, псориаза, болезни Дарье, экзем, язвенной волчанки, плохо заживающих ран и трещин на коже. Используется в качестве витаминного средства, обладает питательным, общеукрепляющем и биостимулирующим действием и входит в препараты "Олазоль", "Гипозоль" и "Облекол".Сейчас из облепихи делают многие косметические продукты. “В последние годы облепиховое масло стало популярным в качестве ингредиента для средств по уходу за кожей. Считается, что при местном применении масло облепихи увлажняет кожу, снимает раздражение, лечит акне и повреждения, связанные со старением”, - добавила нутрициолог.У облепихи есть и другие полезные свойства: ее семена имеют легкий слабительный эффект, а отвар плодов и веток помогает при облысении.Применение в кулинарииИз ягоды можно готовить множество витаминных напитков. Например, облепиховый сок, который не только хорош для профилактики вирусных заболеваний, но и подходит для маринада к мясу. Также плоды перетирают с сахаром, делают из них чай, варят компоты, морсы и варенье. Сама по себе ягода довольно кислая, но если смешать облепиху с медом, то получится кисло-сладкий вкусный и полезный десерт.Как выбрать и хранитьПеред покупкой облепихи следует обратить внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими и не склеенными между собой, красивого ярко-оранжевого цвета, без вмятин и механических повреждений. Хороший продукт на ощупь будет немного мягкий, но при этом упругий, с приятным кисловатым ароматом.Плоды этого растения, как правило, в свежем виде хранятся дольше других ягод - в холодильнике могут пролежать вплоть до месяца. Однако лучше всего облепиху заморозить, чтобы надолго сохранить все витамины и минералы. Для этого ее нужно расфасовать в пакеты или контейнеры и положить в морозильную камеру.Ягоду можно переработать в концентрированный напиток. Такой сок из облепихи пригодится на зиму из-за своих целебных свойств.Как правильно употреблятьПлоды растения не всегда употребляют в свежем виде из-за того, что они слишком кислые, однако для профилактики некоторых заболеваний они показаны именно в сырыми. Перед этим их нужно тщательно промыть и, в случае, если они были заморожены, разморозить."Об облепихе недостаточно научных данных, чтобы определить безопасную или эффективную дозу. Правильная доза будет зависеть от множества факторов, включая возраст, пол и состояние здоровья. Однако если следить за самочувствием и не перебарщивать с ее потреблением, то ягода принесет пользу", - заключила Хованская.
https://ria.ru/20200427/1570610647.html
https://rsport.ria.ru/20200723/1574786253.html
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продукты, ягоды, витамины, здоровый образ жизни (зож)
Продукты, Ягоды, Витамины, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Облепиха - это кустарник с ярко-оранжевыми съедобными ягодами, которые популярны по всему миру. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости.
Родина и история облепихи
Считается, что впервые облепиха появилась на территории Восточной Азии и уже в древности использовалась в качестве лекарства. Например, она высоко ценилась в медицине Тибета и Монголии, где числилась универсальным средством от всех болезней.
Упоминания о плодах этого растения встречаются в древнегреческих источниках, где сказано, что ими кормили больных или раненых лошадей, причем животные быстро поправлялись. Кроме этого, произрастала ягода в Древнем Риме, ее пыльцу также находили при раскопках скандинавских поселений.
Во времена Средневековья о целебных качествах облепихи забыли и считали ее бесполезным кустарником вплоть до XX века. Сначала ее использовали лишь как декоративную изгородь, а потом, во многом благодаря работам селекционера и биолога Мичурина, растение начали разводить в Европейской части России не только для этих целей. После Великой Отечественной войны облепиху применяли в качестве витаминного средства, а в 70-е годы ее официально внесли в фармакопею - справочник, включающий указания по изготовлению лекарств и их проверке.
Сейчас кустарник произрастает на всей территории Европы
и встречается в Индии
и Пакистане
. Обычно ягоды созревают в конце августа или начале сентября, поэтому их сезон начинается только осенью. В США они считаются суперпродуктом.
Эта ягода одна из самых полезных, потому что содержит множество витаминов и микроэлементов, необходимых для профилактики и лечения различных заболеваний. Она богата калием, кальцием, магнием, железом, бором, фосфором, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. Также в облепихе есть витамины А, С, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР, Н. При этом витамина С в ней намного больше, чем в цитрусовых.
«
"В народной медицине облепиха издавна использовалась для стимуляции пищеварительной системы, улучшения здоровья сердца и печени, - сообщила РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Сегодня она рекламируется как естественное средство от таких проблем со здоровьем, как артрит, диабет, экзема, розацеа, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и так далее. Помимо этого, может облегчить синдром сухого глаза, защитить органы от окислительных и воспалительных повреждений".
Ягода имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому зачастую применяется как средство от простуды и гриппа. Обладает противовоспалительным эффектом и способствует заживлению ран благодаря витаминам А и Е. Они не только укрепляют ткани, но и улучшают обмен веществ. Также польза облепихи заключается в оздоровлении пищеварительной системы за счет яблочной, лимонной, винной и других кислот.
Плоды запускают выработку серотонина, который важен для функционирования нервной системы, поэтому их регулярное употребление помогает при симптомах депрессии. Большое содержание витамина С стимулирует генерацию коллагена, из-за чего кожа становится более подтянутой, здоровой и упругой. В целом, ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм.
Из них также делают облепиховое масло, которое снижает чувство голода и уменьшает аппетит. Входящие в его состав омега-7, омега-3, омега-6 и омега-9 жирные кислоты помогают поддержать работу сердца и защитить от диабета.
При всей своей пользе в некоторых случаях облепиха может нанести вред, и у нее есть противопоказания. Потреблять продукт нужно с осторожностью при наличии камней в почках или желчном пузыре, при болезнях поджелудочной и печени. Также есть риск возникновения аллергических реакций.
По словам Вероники Хованской, облепиха обладает свойством усиливать действие некоторых лекарств, снижающих давление и разжижающих кровь. “Ягода может привести к падению кровяного давления до слишком низких значений. Ее использование может замедлить свертывание крови, поэтому продукта следует избегать пациентам с порезами, глубокими травмами или с запланированной хирургической процедурой”, - прокомментировала она. При этом из-за кислот, входящих в состав плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть его обострение.
При язве желудка нельзя употреблять сок из облепихи и ее ягоды, но можно облепиховое масло, которое полезно при этой болезни.
Все части облепихового дерева нашли свое применение. Например, листья кустарника содержат гипорамин, который обладает противовирусной активностью, поэтому из него делают таблетки для лечения гриппа и простуды. Полезные свойства облепихи этим не ограничиваются. Из-за ранозаживляющего действия масло применяются для лечения ожогов, обморожений, псориаза, болезни Дарье, экзем, язвенной волчанки, плохо заживающих ран и трещин на коже. Используется в качестве витаминного средства, обладает питательным, общеукрепляющем и биостимулирующим действием и входит в препараты "Олазоль", "Гипозоль" и "Облекол".
«
Сейчас из облепихи делают многие косметические продукты. “В последние годы облепиховое масло стало популярным в качестве ингредиента для средств по уходу за кожей. Считается, что при местном применении масло облепихи увлажняет кожу, снимает раздражение, лечит акне и повреждения, связанные со старением”, - добавила нутрициолог.
У облепихи есть и другие полезные свойства: ее семена имеют легкий слабительный эффект, а отвар плодов и веток помогает при облысении.
Из ягоды можно готовить множество витаминных напитков. Например, облепиховый сок, который не только хорош для профилактики вирусных заболеваний, но и подходит для маринада к мясу. Также плоды перетирают с сахаром, делают из них чай, варят компоты, морсы и варенье. Сама по себе ягода довольно кислая, но если смешать облепиху с медом, то получится кисло-сладкий вкусный и полезный десерт.
Перед покупкой облепихи следует обратить внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими и не склеенными между собой, красивого ярко-оранжевого цвета, без вмятин и механических повреждений. Хороший продукт на ощупь будет немного мягкий, но при этом упругий, с приятным кисловатым ароматом.
Плоды этого растения, как правило, в свежем виде хранятся дольше других ягод - в холодильнике могут пролежать вплоть до месяца. Однако лучше всего облепиху заморозить, чтобы надолго сохранить все витамины и минералы. Для этого ее нужно расфасовать в пакеты или контейнеры и положить в морозильную камеру.
Ягоду можно переработать в концентрированный напиток. Такой сок из облепихи пригодится на зиму из-за своих целебных свойств.
Как правильно употреблять
Плоды растения не всегда употребляют в свежем виде из-за того, что они слишком кислые, однако для профилактики некоторых заболеваний они показаны именно в сырыми. Перед этим их нужно тщательно промыть и, в случае, если они были заморожены, разморозить.
«
"Об облепихе недостаточно научных данных, чтобы определить безопасную или эффективную дозу. Правильная доза будет зависеть от множества факторов, включая возраст, пол и состояние здоровья. Однако если следить за самочувствием и не перебарщивать с ее потреблением, то ягода принесет пользу", - заключила Хованская.