https://ria.ru/20241007/oblepikha-1586336736.html

Против вирусов и болезней сердца: все о пользе и вреде облепихи

Против вирусов и болезней сердца: все о пользе и вреде облепихи - РИА Новости, 07.10.2024

Против вирусов и болезней сердца: все о пользе и вреде облепихи

Облепиха - это кустарник с ярко-оранжевыми съедобными ягодами, которые популярны по всему миру. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:27

2024-10-07T16:27

2024-10-07T16:27

продукты

ягоды

витамины

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Облепиха - это кустарник с ярко-оранжевыми съедобными ягодами, которые популярны по всему миру. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости.Родина и история облепихиСчитается, что впервые облепиха появилась на территории Восточной Азии и уже в древности использовалась в качестве лекарства. Например, она высоко ценилась в медицине Тибета и Монголии, где числилась универсальным средством от всех болезней.Упоминания о плодах этого растения встречаются в древнегреческих источниках, где сказано, что ими кормили больных или раненых лошадей, причем животные быстро поправлялись. Кроме этого, произрастала ягода в Древнем Риме, ее пыльцу также находили при раскопках скандинавских поселений.Во времена Средневековья о целебных качествах облепихи забыли и считали ее бесполезным кустарником вплоть до XX века. Сначала ее использовали лишь как декоративную изгородь, а потом, во многом благодаря работам селекционера и биолога Мичурина, растение начали разводить в Европейской части России не только для этих целей. После Великой Отечественной войны облепиху применяли в качестве витаминного средства, а в 70-е годы ее официально внесли в фармакопею - справочник, включающий указания по изготовлению лекарств и их проверке.Сейчас кустарник произрастает на всей территории Европы и встречается в Индии и Пакистане. Обычно ягоды созревают в конце августа или начале сентября, поэтому их сезон начинается только осенью. В США они считаются суперпродуктом.Чем полезна облепихаЭта ягода одна из самых полезных, потому что содержит множество витаминов и микроэлементов, необходимых для профилактики и лечения различных заболеваний. Она богата калием, кальцием, магнием, железом, бором, фосфором, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. Также в облепихе есть витамины А, С, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР, Н. При этом витамина С в ней намного больше, чем в цитрусовых."В народной медицине облепиха издавна использовалась для стимуляции пищеварительной системы, улучшения здоровья сердца и печени, - сообщила РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Сегодня она рекламируется как естественное средство от таких проблем со здоровьем, как артрит, диабет, экзема, розацеа, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и так далее. Помимо этого, может облегчить синдром сухого глаза, защитить органы от окислительных и воспалительных повреждений".Ягода имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому зачастую применяется как средство от простуды и гриппа. Обладает противовоспалительным эффектом и способствует заживлению ран благодаря витаминам А и Е. Они не только укрепляют ткани, но и улучшают обмен веществ. Также польза облепихи заключается в оздоровлении пищеварительной системы за счет яблочной, лимонной, винной и других кислот.Плоды запускают выработку серотонина, который важен для функционирования нервной системы, поэтому их регулярное употребление помогает при симптомах депрессии. Большое содержание витамина С стимулирует генерацию коллагена, из-за чего кожа становится более подтянутой, здоровой и упругой. В целом, ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм.Из них также делают облепиховое масло, которое снижает чувство голода и уменьшает аппетит. Входящие в его состав омега-7, омега-3, омега-6 и омега-9 жирные кислоты помогают поддержать работу сердца и защитить от диабета.Когда она опаснаПри всей своей пользе в некоторых случаях облепиха может нанести вред, и у нее есть противопоказания. Потреблять продукт нужно с осторожностью при наличии камней в почках или желчном пузыре, при болезнях поджелудочной и печени. Также есть риск возникновения аллергических реакций.По словам Вероники Хованской, облепиха обладает свойством усиливать действие некоторых лекарств, снижающих давление и разжижающих кровь. “Ягода может привести к падению кровяного давления до слишком низких значений. Ее использование может замедлить свертывание крови, поэтому продукта следует избегать пациентам с порезами, глубокими травмами или с запланированной хирургической процедурой”, - прокомментировала она. При этом из-за кислот, входящих в состав плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть его обострение.При язве желудка нельзя употреблять сок из облепихи и ее ягоды, но можно облепиховое масло, которое полезно при этой болезни.Как применяют в медицинеВсе части облепихового дерева нашли свое применение. Например, листья кустарника содержат гипорамин, который обладает противовирусной активностью, поэтому из него делают таблетки для лечения гриппа и простуды. Полезные свойства облепихи этим не ограничиваются. Из-за ранозаживляющего действия масло применяются для лечения ожогов, обморожений, псориаза, болезни Дарье, экзем, язвенной волчанки, плохо заживающих ран и трещин на коже. Используется в качестве витаминного средства, обладает питательным, общеукрепляющем и биостимулирующим действием и входит в препараты "Олазоль", "Гипозоль" и "Облекол".Сейчас из облепихи делают многие косметические продукты. “В последние годы облепиховое масло стало популярным в качестве ингредиента для средств по уходу за кожей. Считается, что при местном применении масло облепихи увлажняет кожу, снимает раздражение, лечит акне и повреждения, связанные со старением”, - добавила нутрициолог.У облепихи есть и другие полезные свойства: ее семена имеют легкий слабительный эффект, а отвар плодов и веток помогает при облысении.Применение в кулинарииИз ягоды можно готовить множество витаминных напитков. Например, облепиховый сок, который не только хорош для профилактики вирусных заболеваний, но и подходит для маринада к мясу. Также плоды перетирают с сахаром, делают из них чай, варят компоты, морсы и варенье. Сама по себе ягода довольно кислая, но если смешать облепиху с медом, то получится кисло-сладкий вкусный и полезный десерт.Как выбрать и хранитьПеред покупкой облепихи следует обратить внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть сухими и не склеенными между собой, красивого ярко-оранжевого цвета, без вмятин и механических повреждений. Хороший продукт на ощупь будет немного мягкий, но при этом упругий, с приятным кисловатым ароматом.Плоды этого растения, как правило, в свежем виде хранятся дольше других ягод - в холодильнике могут пролежать вплоть до месяца. Однако лучше всего облепиху заморозить, чтобы надолго сохранить все витамины и минералы. Для этого ее нужно расфасовать в пакеты или контейнеры и положить в морозильную камеру.Ягоду можно переработать в концентрированный напиток. Такой сок из облепихи пригодится на зиму из-за своих целебных свойств.Как правильно употреблятьПлоды растения не всегда употребляют в свежем виде из-за того, что они слишком кислые, однако для профилактики некоторых заболеваний они показаны именно в сырыми. Перед этим их нужно тщательно промыть и, в случае, если они были заморожены, разморозить."Об облепихе недостаточно научных данных, чтобы определить безопасную или эффективную дозу. Правильная доза будет зависеть от множества факторов, включая возраст, пол и состояние здоровья. Однако если следить за самочувствием и не перебарщивать с ее потреблением, то ягода принесет пользу", - заключила Хованская.

https://ria.ru/20200427/1570610647.html

https://rsport.ria.ru/20200723/1574786253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, ягоды, витамины, здоровый образ жизни (зож)