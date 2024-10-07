https://ria.ru/20241007/moneta-1976706793.html
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец" - РИА Новости, 07.10.2024
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"
Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:31
2024-10-07T10:31
2024-10-07T23:32
экономика
георгий победоносец
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976706533_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_496d40acf40b5f5239060e76a6510b0b.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор."Банк России 7 октября выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", — говорится в заявлении. Она содержит 15,55 грамма чистого золота 999-й пробы и имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж составит почти сто тысяч штук.На лицевой стороне находится рельефное изображение герба и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 г.". На обратной — рельефное изображение Георгия Победоносца.
https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976706533_273:0:1090:613_1920x0_80_0_0_21c472278ab2ec0f4f49ca2d24e01fb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, георгий победоносец, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Георгий Победоносец, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустил инвестиционную золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор.
"Банк России 7 октября выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", — говорится в заявлении.
Она содержит 15,55 грамма чистого золота 999-й пробы и имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж составит почти сто тысяч штук.
На лицевой стороне находится рельефное изображение герба и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 г.". На обратной — рельефное изображение Георгия Победоносца.