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ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец" - РИА Новости, 07.10.2024

ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"

Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:31

2024-10-07T10:31

2024-10-07T23:32

экономика

георгий победоносец

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор."Банк России 7 октября выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", — говорится в заявлении. Она содержит 15,55 грамма чистого золота 999-й пробы и имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж составит почти сто тысяч штук.На лицевой стороне находится рельефное изображение герба и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 г.". На обратной — рельефное изображение Георгия Победоносца.

https://ria.ru/20240426/kupyura-1942547156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, георгий победоносец, центральный банк рф (цб рф)