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ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец" - РИА Новости, 07.10.2024
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10:31 07.10.2024 (обновлено: 23:32 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moneta-1976706793.html
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец" - РИА Новости, 07.10.2024
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"
Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:31
2024-10-07T23:32
экономика
георгий победоносец
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор."Банк России 7 октября выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", — говорится в заявлении. Она содержит 15,55 грамма чистого золота 999-й пробы и имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж составит почти сто тысяч штук.На лицевой стороне находится рельефное изображение герба и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 г.". На обратной — рельефное изображение Георгия Победоносца.
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экономика, георгий победоносец, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Георгий Победоносец, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустил инвестиционную золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"

© Банк РоссииИнвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей
Инвестиционная золотая монета Георгий Победоносец номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Банк России
Инвестиционная золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центробанк выпустил в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом сто рублей, сообщил регулятор.
"Банк России 7 октября выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 100 рублей", — говорится в заявлении.
Она содержит 15,55 грамма чистого золота 999-й пробы и имеет форму круга диаметром 30 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж составит почти сто тысяч штук.
На лицевой стороне находится рельефное изображение герба и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "100 рублей", дата "2024 г.". На обратной — рельефное изображение Георгия Победоносца.
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ЭкономикаГеоргий ПобедоносецЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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