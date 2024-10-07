https://ria.ru/20241007/moldaviya-1976821619.html
ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России
ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России - РИА Новости, 07.10.2024
ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России
ЦИК Молдавии в связи с открытием в России двух избирательных участков вместо пяти постановил уничтожить бюллетени, напечатанные для участков в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:19
2024-10-07T17:19
2024-10-07T17:19
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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии в связи с открытием в России двух избирательных участков вместо пяти постановил уничтожить бюллетени, напечатанные для участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте, сообщила в понедельник глава Центризбиркома Анжела Караман. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. ЦИК Молдавии 14 сентября сообщил, что планирует открыть пять избирательных участков в РФ. Однако МИД республики одобрил открытие лишь двух из них - в Москве. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД отказался подчиняться и настаивает, что из соображений безопасности готов открыть лишь два участка в России. "ЦИК постановил принять к сведению решение окружного избирательного совета, созданного для организации избирательных участков за границей. Констатировать невозможность выполнения избирательным советом решения ЦИК об организации избирательных участков в виде открытия участков (в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте - ред.). Констатировать невозможность обеспечения работы участков со стороны министерства иностранных дел. Постановить уничтожить 33 тысячи бюллетеней и другие типы документов, предназначенные для этих участков", — заявила Караман. По ее словам, окружной избирательный совет, созданный для организации избирательных участков за границей, уведомил ЦИК о том, что не может открыть участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте в условиях, когда МИД отказывается помочь с формированием избирательных бюро в указанных городах. В этих условиях, указала она, Центризбиркому просто некому передать бюллетени, поэтому их придется уничтожить. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, санкт-петербург, майя санду, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Санкт-Петербург, Майя Санду, Евросоюз
ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России
ЦИК Молдавии уничтожит бюллетени для участков в Петербурге, Ярославле и Сургуте
КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии в связи с открытием в России двух избирательных участков вместо пяти постановил уничтожить бюллетени, напечатанные для участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте, сообщила в понедельник глава Центризбиркома Анжела Караман.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС
. ЦИК Молдавии 14 сентября сообщил, что планирует открыть пять избирательных участков в РФ. Однако МИД республики одобрил открытие лишь двух из них - в Москве
. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД отказался подчиняться и настаивает, что из соображений безопасности готов открыть лишь два участка в России.
"ЦИК постановил принять к сведению решение окружного избирательного совета, созданного для организации избирательных участков за границей. Констатировать невозможность выполнения избирательным советом решения ЦИК об организации избирательных участков в виде открытия участков (в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте - ред.). Констатировать невозможность обеспечения работы участков со стороны министерства иностранных дел. Постановить уничтожить 33 тысячи бюллетеней и другие типы документов, предназначенные для этих участков", — заявила Караман.
По ее словам, окружной избирательный совет, созданный для организации избирательных участков за границей, уведомил ЦИК о том, что не может открыть участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте в условиях, когда МИД отказывается помочь с формированием избирательных бюро в указанных городах. В этих условиях, указала она, Центризбиркому просто некому передать бюллетени, поэтому их придется уничтожить.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду
в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев
учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.