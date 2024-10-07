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Минцифры предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей - РИА Новости, 07.10.2024
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22:44 07.10.2024 (обновлено: 23:54 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/mintsifry--1976859116.html
Минцифры предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей
Минцифры предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей - РИА Новости, 07.10.2024
Минцифры предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей
Мобильным операторам следует начать блокировать анонимные спам-звонки, если компании не предоставят им информацию о целях вызова, говорится в проекте... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:44
2024-10-07T23:54
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
мошенничество
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мобильным операторам следует начать блокировать анонимные спам-звонки, если компании не предоставят им информацию о целях вызова, говорится в проекте федерального закона."Предлагается обязать абонента — юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также инициатора массовых вызовов информировать оператора о себе, о также о цели вызова. При этом обязательным будет являться отображение таких сведений на экране телефона. Телефонные вызовы, по которым указанные сведения не предоставлены, будут блокироваться операторами связи", — подчеркивается в пояснительной записке.Как объяснили в пресс-службе ведомства, предоставляемые компаниями данные будут передаваться от одного оператора автоматически, а на телефоне абонента будет отображаться источник звонка. Если юридическое лицо не раскроет необходимую информацию, вызов будут блокировать."Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать", — добавили в Минцифры.Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство, уточнило министерство.По его данным, каждый месяц крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 миллиарда нежелательных звонков, включая те, которые поступают от мошенников. В ведомстве считают, что сервисы, определяющие, кто совершает обзвон, должны стать доступными для всех абонентов на постоянной основе.
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), мошенничество
Россия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Мошенничество
Минцифры предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей

Минцифры РФ предложило обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей

© Fotolia / Yves Damin Человек разговаривает по телефону
Человек разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Fotolia / Yves Damin
Человек разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мобильным операторам следует начать блокировать анонимные спам-звонки, если компании не предоставят им информацию о целях вызова, говорится в проекте федерального закона.
"Предлагается обязать абонента — юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а также инициатора массовых вызовов информировать оператора о себе, о также о цели вызова. При этом обязательным будет являться отображение таких сведений на экране телефона. Телефонные вызовы, по которым указанные сведения не предоставлены, будут блокироваться операторами связи", — подчеркивается в пояснительной записке.
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Как объяснили в пресс-службе ведомства, предоставляемые компаниями данные будут передаваться от одного оператора автоматически, а на телефоне абонента будет отображаться источник звонка. Если юридическое лицо не раскроет необходимую информацию, вызов будут блокировать.
«
"Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать", — добавили в Минцифры.
Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство, уточнило министерство.
По его данным, каждый месяц крупнейшие мобильные операторы блокируют в среднем до 0,5 миллиарда нежелательных звонков, включая те, которые поступают от мошенников. В ведомстве считают, что сервисы, определяющие, кто совершает обзвон, должны стать доступными для всех абонентов на постоянной основе.
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РоссияОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Мошенничество
 
 
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