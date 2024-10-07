https://ria.ru/20241007/minselkhoz-1976773068.html

В Минсельхозе не планируют снижать пошлину на импорт яблок

В Минсельхозе не планируют снижать пошлину на импорт яблок - РИА Новости, 07.10.2024

В Минсельхозе не планируют снижать пошлину на импорт яблок

Минсельхоз РФ ждет хорошего урожая яблок по итогам 2024 года - на уровне 1,6 миллиона тонн, и не видит необходимости снижать пошлину на импорт, однако не... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:12

2024-10-07T14:12

2024-10-07T14:13

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ ждет хорошего урожая яблок по итогам 2024 года - на уровне 1,6 миллиона тонн, и не видит необходимости снижать пошлину на импорт, однако не исключает этой меры в отношении продуктов их переработки, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24". "Ожидаем сбор яблок на уровне 1,6 миллиона тонн, это чуть меньше, чем в прошлом году… У нас складывается ситуация, что нам не нужно, например, снижать пошлины на импорт. По продуктам переработки, может быть, по яблочному пюре, либо по продуктам, которые нужны именно для производства сока, пюре, то здесь мы смотрим на возможность применения таможенно-тарифного регулирования. Но по товарному яблоку, которое мы можем купить в магазине, мы считаем, что у нас хорошая ситуация, благодаря югу и Северному Кавказу", - сказала она. Министр выразила надежду, что российские садоводы переживут тяжелый сезон, который был в этом году, и к следующему сезону подойдут более уверенно. "И мы получим хороший, полноценный урожай яблок, несмотря на погоду", - резюмировала Лут. Ранее она говорила, что из-за возвратных майских заморозков Минсельхоз в начале июня снизил прогноз сбора яблок до 1,5 миллиона тонн с 1,8 миллиона, но в начале сентября повысил его до 1,6 миллиона тонн. В 2023 году российские аграрии собрали 1,7 миллиона тонн яблок.

https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)