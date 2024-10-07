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Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна
Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна - РИА Новости, 07.10.2024
Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна
Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:09
2024-10-07T14:09
2024-10-07T17:53
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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24"."Ожидаем на "Золотой осени". Она на этой неделе. Сейчас подбиваем цифры, с одной стороны - с учетом плохой погоды в Сибири, а с другой стороны - с учетом, к сожалению, невозможности собрать урожай в регионах, в которых введен режим КТО", - сказала она, комментируя потенциальный пересмотр прогноза по урожаю зерна.Режим КТО в настоящее время действует в Курской, Белгородской и Брянской областях.Лут добавила, что аграрии в России сеют в песок в надежде на дождь: такой погоды не было в ряде регионов с апреля, к примеру в центральной части страны, в Ростовской области. "Надо идти в церковь, ставить свечку Илье, чтобы пошел дождь. Всех призываю", - сказала она.Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн, министерство сохраняло его на протяжении всего года, даже несмотря на сложные погодные условия, например, весенние заморозки. Глава Минсельхоза в начале июня говорила, что министерство закладывает природные катаклизмы в свой прогноз.
https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html
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экономика, цены на нефть, россия, брянская область, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Брянская область, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна
Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24".
"Ожидаем на "Золотой осени". Она на этой неделе. Сейчас подбиваем цифры, с одной стороны - с учетом плохой погоды в Сибири, а с другой стороны - с учетом, к сожалению, невозможности собрать урожай в регионах, в которых введен режим КТО", - сказала она, комментируя потенциальный пересмотр прогноза по урожаю зерна.
Режим КТО в настоящее время действует в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Лут добавила, что аграрии в России сеют в песок в надежде на дождь: такой погоды не было в ряде регионов с апреля, к примеру в центральной части страны, в Ростовской области. "Надо идти в церковь, ставить свечку Илье, чтобы пошел дождь. Всех призываю", - сказала она.
Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн, министерство сохраняло его на протяжении всего года, даже несмотря на сложные погодные условия, например, весенние заморозки. Глава Минсельхоза в начале июня говорила, что министерство закладывает природные катаклизмы в свой прогноз.