https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html

Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна - РИА Новости, 07.10.2024

Минсельхоз пересмотрит прогноз по урожаю зерна

Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:09

2024-10-07T14:09

2024-10-07T17:53

экономика

цены на нефть

россия

брянская область

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ на этой неделе пересмотрит прогноз по урожаю зерна из-за плохой погоды в Сибири и проблем со сбором в регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24"."Ожидаем на "Золотой осени". Она на этой неделе. Сейчас подбиваем цифры, с одной стороны - с учетом плохой погоды в Сибири, а с другой стороны - с учетом, к сожалению, невозможности собрать урожай в регионах, в которых введен режим КТО", - сказала она, комментируя потенциальный пересмотр прогноза по урожаю зерна.Режим КТО в настоящее время действует в Курской, Белгородской и Брянской областях.Лут добавила, что аграрии в России сеют в песок в надежде на дождь: такой погоды не было в ряде регионов с апреля, к примеру в центральной части страны, в Ростовской области. "Надо идти в церковь, ставить свечку Илье, чтобы пошел дождь. Всех призываю", - сказала она.Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2024 году составляет 132 миллиона тонн, министерство сохраняло его на протяжении всего года, даже несмотря на сложные погодные условия, например, весенние заморозки. Глава Минсельхоза в начале июня говорила, что министерство закладывает природные катаклизмы в свой прогноз.

https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html

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экономика, цены на нефть, россия, брянская область, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)