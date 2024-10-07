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Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь - РИА Новости, 07.10.2024
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь
Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:08
2024-10-07T13:08
2024-10-07T13:08
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов. "Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования - за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.
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экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь
Минфин: регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь