https://ria.ru/20241007/minfin-1976759205.html

Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь

Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь - РИА Новости, 07.10.2024

Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь

Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:08

2024-10-07T13:08

2024-10-07T13:08

экономика

россия

антон силуанов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов. "Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования - за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

https://ria.ru/20241007/ipoteka-1976663558.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф