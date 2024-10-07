Рейтинг@Mail.ru
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/minfin-1976759205.html
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь - РИА Новости, 07.10.2024
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь
Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:08
2024-10-07T13:08
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов. "Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования - за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.
https://ria.ru/20241007/ipoteka-1976663558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e4331368575ff7175ec071c755585157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
Регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь

Минфин: регионы получат 160 миллиардов рублей за счет ставок акцизов на алкоголь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов получат за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в ближайшие три года более 160 миллиардов рублей, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"Для регионов предусматриваем дополнительные источники финансирования - за счет увеличения ставок акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты регионов ожидаем дополнительные поступления в следующую трехлетку более 160 миллиардов рублей", - сказал Силуанов, выступая в Совете Федерации в рамках парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.
Новый жилой дом - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Стали известны регионы-лидеры по доступности жилья в ипотеку
Вчера, 00:26
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала