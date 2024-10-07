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Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций
Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций - РИА Новости, 07.10.2024
Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций
Главы МИД стран СНГ на заседании совета министров иностранных дел содружества в Москве утвердили план межмидовских консультаций на 2025 год, сообщили... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:16
2024-10-07T14:16
2024-10-07T14:16
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БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Главы МИД стран СНГ на заседании совета министров иностранных дел содружества в Москве утвердили план межмидовских консультаций на 2025 год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. "Министры иностранных дел государств-участников СНГ рассмотрели и утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2025 год. Также главы внешнеполитических ведомств одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение в ходе предстоящего заседания Совета глав государств", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, главы МИД в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ. "Рассмотрены вопросы по линии внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ, безопасности и культурно-гуманитарной сферы", - подчеркнули в МИД. Отмечается, что очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ решено провести 11 апреля 2025 года в Казахстане.
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в мире, москва, казахстан, снг
В мире, Москва, Казахстан, СНГ
Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций
Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций на 2025 год
БИШКЕК, 7 окт - РИА Новости. Главы МИД стран СНГ на заседании совета министров иностранных дел содружества в Москве утвердили план межмидовских консультаций на 2025 год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
"Министры иностранных дел государств-участников СНГ рассмотрели и утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2025 год. Также главы внешнеполитических ведомств одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение в ходе предстоящего заседания Совета глав государств", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, главы МИД в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ. "Рассмотрены вопросы по линии внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ, безопасности и культурно-гуманитарной сферы", - подчеркнули в МИД.
Отмечается, что очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ решено провести 11 апреля 2025 года в Казахстане
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