https://ria.ru/20241007/matvienko-1976775034.html
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года - РИА Новости, 07.10.2024
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года
Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:25
2024-10-07T14:25
2024-10-07T14:25
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Важнейшим государственным приоритетом остаётся поддержка семей с детьми. Совокупный "детский бюджет" на трёхлетний период составит около десяти триллионов рублей", - отметила спикер в ходе парламентских слушаний: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". По ее словам, традиционно на контроле Совета Федерации региональные объекты детского здравоохранения, школы, детские сады. Особенно это актуально для регионов с растущими показателями по демографии. "Яркий пример – Чеченская Республика, один из лидеров по рождаемости", - сказала политик. По ее словам, можно также назвать Тыву, Якутию. "Надо поддерживать развитие социальных объектов в таких субъектах Федерации опережающими темпами", - уверена она. Также, по инициативе Совета Федерации продолжается работа по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. На следующую трёхлетку в бюджете на эти цели заложено по два миллиарда рублей ежегодно, сказала политик. "Интерес к этой программе огромный", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240927/gosduma-1975044059.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года
Матвиенко: "детский бюджет" на три года составит около десяти триллионов рублей
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Важнейшим государственным приоритетом остаётся поддержка семей с детьми. Совокупный "детский бюджет" на трёхлетний период составит около десяти триллионов рублей", - отметила спикер в ходе парламентских слушаний: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
По ее словам, традиционно на контроле Совета Федерации региональные объекты детского здравоохранения, школы, детские сады. Особенно это актуально для регионов с растущими показателями по демографии. "Яркий пример – Чеченская Республика, один из лидеров по рождаемости", - сказала политик. По ее словам, можно также назвать Тыву, Якутию.
"Надо поддерживать развитие социальных объектов в таких субъектах Федерации опережающими темпами", - уверена она.
Также, по инициативе Совета Федерации продолжается работа по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. На следующую трёхлетку в бюджете на эти цели заложено по два миллиарда рублей ежегодно, сказала политик. "Интерес к этой программе огромный", - заключила Матвиенко.