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Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года - РИА Новости, 07.10.2024
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14:25 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/matvienko-1976775034.html
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года - РИА Новости, 07.10.2024
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года
Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:25
2024-10-07T14:25
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Важнейшим государственным приоритетом остаётся поддержка семей с детьми. Совокупный "детский бюджет" на трёхлетний период составит около десяти триллионов рублей", - отметила спикер в ходе парламентских слушаний: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". По ее словам, традиционно на контроле Совета Федерации региональные объекты детского здравоохранения, школы, детские сады. Особенно это актуально для регионов с растущими показателями по демографии. "Яркий пример – Чеченская Республика, один из лидеров по рождаемости", - сказала политик. По ее словам, можно также назвать Тыву, Якутию. "Надо поддерживать развитие социальных объектов в таких субъектах Федерации опережающими темпами", - уверена она. Также, по инициативе Совета Федерации продолжается работа по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. На следующую трёхлетку в бюджете на эти цели заложено по два миллиарда рублей ежегодно, сказала политик. "Интерес к этой программе огромный", - заключила Матвиенко.
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валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года

Матвиенко: "детский бюджет" на три года составит около десяти триллионов рублей

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Важнейшим государственным приоритетом остаётся поддержка семей с детьми. Совокупный "детский бюджет" на трёхлетний период составит около десяти триллионов рублей", - отметила спикер в ходе парламентских слушаний: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
По ее словам, традиционно на контроле Совета Федерации региональные объекты детского здравоохранения, школы, детские сады. Особенно это актуально для регионов с растущими показателями по демографии. "Яркий пример – Чеченская Республика, один из лидеров по рождаемости", - сказала политик. По ее словам, можно также назвать Тыву, Якутию.
"Надо поддерживать развитие социальных объектов в таких субъектах Федерации опережающими темпами", - уверена она.
Также, по инициативе Совета Федерации продолжается работа по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. На следующую трёхлетку в бюджете на эти цели заложено по два миллиарда рублей ежегодно, сказала политик. "Интерес к этой программе огромный", - заключила Матвиенко.
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