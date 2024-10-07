https://ria.ru/20241007/matvienko-1976775034.html

Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года

Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года - РИА Новости, 07.10.2024

Матвиенко рассказала о "детском бюджете" на ближайшие три года

Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:25

2024-10-07T14:25

2024-10-07T14:25

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Совокупный "детский бюджет" на ближайшие три года составит около десяти триллионов рублей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Важнейшим государственным приоритетом остаётся поддержка семей с детьми. Совокупный "детский бюджет" на трёхлетний период составит около десяти триллионов рублей", - отметила спикер в ходе парламентских слушаний: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". По ее словам, традиционно на контроле Совета Федерации региональные объекты детского здравоохранения, школы, детские сады. Особенно это актуально для регионов с растущими показателями по демографии. "Яркий пример – Чеченская Республика, один из лидеров по рождаемости", - сказала политик. По ее словам, можно также назвать Тыву, Якутию. "Надо поддерживать развитие социальных объектов в таких субъектах Федерации опережающими темпами", - уверена она. Также, по инициативе Совета Федерации продолжается работа по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей. На следующую трёхлетку в бюджете на эти цели заложено по два миллиарда рублей ежегодно, сказала политик. "Интерес к этой программе огромный", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20240927/gosduma-1975044059.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф