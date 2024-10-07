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СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час - РИА Новости, 07.10.2024
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15:49 07.10.2024 (обновлено: 16:16 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/livan-1976798964.html
СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час
СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час - РИА Новости, 07.10.2024
СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час
В понедельник израильским бомбардировкам подверглись 34 населенных пункта на юге Ливана в течении часа, согласно сообщениям ливанского национального агентства... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:49
2024-10-07T16:16
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
ливан
бейрут
хайфа
в мире
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. В понедельник израильским бомбардировкам подверглись 34 населенных пункта на юге Ливана в течении часа, согласно сообщениям ливанского национального агентства NNA. Израильские самолеты в промежутке с 12.00 до 13.00 (время совпадает с московским) нанесли удары по 34 населенным пунктам, включая крупные города Набатия и Тир. В результате одного из удара была уничтожена пожарная станция в районе Бинт Жбейль в результате чего погибли 10 пожарных-спасателей. В южном пригороде Бейрута из-за бомбардировок в ночь на понедельник были выведены из строя две крупных больницы - "Святая Тереза" и "Расул аль-Азам". При этом бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли массированный удар по северу города Хайфа и по местам скопления израильских военных в приграничной зоне.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан, бейрут, хайфа, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Ливан, Бейрут, Хайфа, В мире
СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час

NNA: израильские ВВС за час атаковали более 30 поселений на юге Ливана

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара по югу Ливана. 7 октября 2024
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. 7 октября 2024
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. В понедельник израильским бомбардировкам подверглись 34 населенных пункта на юге Ливана в течении часа, согласно сообщениям ливанского национального агентства NNA.
Израильские самолеты в промежутке с 12.00 до 13.00 (время совпадает с московским) нанесли удары по 34 населенным пунктам, включая крупные города Набатия и Тир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
В результате одного из удара была уничтожена пожарная станция в районе Бинт Жбейль в результате чего погибли 10 пожарных-спасателей.
В южном пригороде Бейрута из-за бомбардировок в ночь на понедельник были выведены из строя две крупных больницы - "Святая Тереза" и "Расул аль-Азам".
При этом бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли массированный удар по северу города Хайфа и по местам скопления израильских военных в приграничной зоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаЛиванБейрутХайфаВ мире
 
 
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