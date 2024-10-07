https://ria.ru/20241007/livan-1976798964.html

СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час

СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час - РИА Новости, 07.10.2024

СМИ: израильские ВВС атаковали более 30 поселений в Ливане за час

В понедельник израильским бомбардировкам подверглись 34 населенных пункта на юге Ливана в течении часа, согласно сообщениям ливанского национального агентства... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:49

2024-10-07T15:49

2024-10-07T16:16

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. В понедельник израильским бомбардировкам подверглись 34 населенных пункта на юге Ливана в течении часа, согласно сообщениям ливанского национального агентства NNA. Израильские самолеты в промежутке с 12.00 до 13.00 (время совпадает с московским) нанесли удары по 34 населенным пунктам, включая крупные города Набатия и Тир. В результате одного из удара была уничтожена пожарная станция в районе Бинт Жбейль в результате чего погибли 10 пожарных-спасателей. В южном пригороде Бейрута из-за бомбардировок в ночь на понедельник были выведены из строя две крупных больницы - "Святая Тереза" и "Расул аль-Азам". При этом бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли массированный удар по северу города Хайфа и по местам скопления израильских военных в приграничной зоне.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан, бейрут, хайфа, в мире