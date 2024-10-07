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Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2024 год

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2024 год - РИА Новости, 07.10.2024

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2024 год

Американский ученый-биолог Виктор Амброс (Victor Ambros) родился 1 декабря 1953 года в Ганновере (Нью-Гемпшир, США). РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:54

2024-10-07T14:54

2024-10-07T14:54

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Амброс ВикторАмериканский ученый-биолог Виктор Амброс (Victor Ambros) родился 1 декабря 1953 года в Ганновере (Нью-Гемпшир, США). С детства интересовался любительской астрономией.В 1975 году окончил Массачусетский технологический институт (MIT), где получил степень бакалавра наук, в 1979 году там же получил докторскую степень по биологии. Амброс был аспирантом-исследователем у биолога и лауреата Нобелевской премии по медицине (1975) Дейвида Балтимора, изучал структуру и репликацию генома полиовируса.В 1979 году Амброс занял должность в постдокторантуре Массачусетского технологического института в лаборатории биолога Роберта Хорвица. Здесь Амброс изучал гены lin-4 и lin-14. Дальнейшие исследования он проводил совместно с ученым Гэри Равканом, который присоединился к лаборатории Хорвица в качестве постдокторанта в 1982 году. В 1984 году Амброс занял должность преподавателя в Гарвардском университете.В 1992 году он перешел в Дартмутский колледж, где занимал должность профессора генетики до 2007 года. Целью исследований Виктора Амброса и его соавтора Гэри Равкана стало определение функций микроРНК – очень коротких (длиной около 22 нуклеотидов) одноцепочечных молекул РНК, которые играют важную роль в регуляции генов.В 1993 году в лаборатории Амброса в ходе исследования процесса, контролирующего развитие нематодного червя C. Elegans, была обнаружена первая микроРНК. С тех пор роль микроРНК в развитии стала основным направлением исследований Амброса. В том же году Амброс и его коллеги по лаборатории Ронда Файнбаум и Розалинд Ли опубликовали в журнале Cell результаты своих исследований, описывающие новый уровень регуляции генов. В 2000 году Гэри Равкан открыл вторую микроРНК и сообщил о доказательствах того, что микроРНК являются эволюционно древними. С того времени Амброс и другие ученые идентифицировали большое количество генов для различных микроРНК у животных и растений, что подняло новые вопросы о регуляции и экспрессии генов. Дальнейшие исследования связали микроРНК с сотнями заболеваний, включая некоторые виды рака, неврологические расстройства и заболевания сердца. С 2008 года и по настоящее время – профессор естественных наук имени Сильвермана и содиректор Института РНК-терапии в Медицинской школе Массачусетского университета (Вустер, Массачусетс, США).В 2011 году Амброс стал членом Национальной академии наук и Американской академии искусств и наук. Ученый удостоен многочисленных наград за свои научные достижения.7 октября 2024 года Виктор Амброс совместно с Гэри Равканом был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов". С 1976 года женат на Розалинде Ли, в семье трое сыновей. Равкан ГэриАмериканский биофизик, профессор генетики Гарвардской медицинской школы Гэри Равкан (Gary Ruvkun) родился 26 марта 1952 года в Беркли (штат Калифорния, США) в семье инженера-строителя и домохозяйки.В 1973 году окончил Калифорнийский университет, получив степень бакалавра по специальности "биофизика".После окончания Калифорнийского университета Равкан в течение двух лет путешествовал по Соединенным Штатам, после чего устроился на работу в кооператив по посадке деревьев в штате Орегон. Проведя там некоторое время, отправился в путешествие по Южной Америке, где провел около шести месяцев.В 1972 году вернулся в США и в течение одного года работал техником по ядерной медицине в Калифорнийском университете.В 1973 году вернулся в академическую среду, поступив в Гарвард. Равкан занялся изучением технологии рекомбинантной ДНК в лаборатории Фредерика Аузубеля, который интересовался разработкой сельскохозяйственных культур с азотфиксирующей способностью, обнаруженной у некоторых бактерий. В своей докторской диссертации Равкан идентифицировал гены, которые фиксируют азот у этих бактерий, и обнаружил, что они сохраняются на огромных эволюционных расстояниях. В 1982 году Равкан окончил Гарвардский университет, получив докторскую степень по биофизике. Ученый решил сменить фокус своих исследований, сосредоточившись на биологии развития животных (генетике). Он проводил постдокторские исследования с биофизиком и лауреатом Нобелевской премии Уолтером Гилбертом в Гарварде и биологом, будущим лауреатом Нобелевской премии Робертом Хорвицем в Массачусетском технологическом институте. В лаборатории Хорвица Равкан начал изучать генетические пути, которые контролируют сроки развития нематоды Caenorhabditis elegans. Используя методы молекулярного клонирования, Равкун и его постдокторант Виктор Амброс идентифицировали два ключевых гена, участвующих в этом сроке, – lin-4 и lin-14.Дальнейшие исследования показали, что lin-4 отрицательно регулирует lin-14, но молекулярные механизмы, лежащие в основе этой активности, оставались неизвестными. Они договорились продолжить работу над этой проблемой, при этом Амброс сосредоточился на lin-4, а Равкан – на lin-14.В 1985 году Равкан принял должность доцента в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе, где продолжил свою работу над геном lin-14.Он обнаружил генетические аномалии в последовательности lin-14 – в частности, в области гена, известной как 3’ – нетранслируемая область (3' UTR), – которые были связаны с избыточной продукцией белка lin-14, получаемого из матричной РНК, на которую нацелен lin-4. В это же время Амброс обнаружил, что продукт гена lin-4 был не типичным регуляторным белком, а крошечной некодирующей белок цепью РНК. Это было первое открытие того, что позже назовут микроРНК.Когда в лабораториях Амброса и Равкана были получены точные последовательности РНК lin-4 и lin-14, ученые решили сравнить последовательности двух генов. Они обнаружили, что некоторые последовательности совпадали и что, когда микроРНК lin-4 связывалась со своим комплементарным участком на 3' UTR, связывание ограничивало количество белка, которое могла производить клетка, что, в свою очередь, влияло на судьбу развития Caenorhabditis elegans.В 1993 году Равкан и Амброс опубликовали ряд статей в журнале Cell. Амброс описал, что регуляторный продукт lin-4 представляет собой РНК длиной 22 нуклеотида, Равкан сообщил о том, как эта РНК смогла подавить трансляцию белка с матричной РНК lin-14, связываясь непосредственно с самой мРНК.В 2000 году Равкан сообщил об открытии второй микроРНК – let-7, которая также регулировала развитие личинок до взрослой особи Caenorhabditis elegans. Он также продемонстрировал, что let-7 эволюционно сохранялся во всем животном мире, включая плодовых мушек, рыбок данио, морских ежей и человека. Это было основополагающее открытие, поскольку оно означало, что регуляторная роль микроРНК не ограничивается Caenorhabditis elegans.Лаборатория Равкана сделала другие важные открытия в области генетики, включая выделение и секвенирование гена daf-2, который участвует в инсулиноподобном сигнальном пути, контролирующем метаболизм и продолжительность жизни Caenorhabditis elegans.Гэри Равкан удостоен множества наград и премий: премии Розенстила от Брандейского университета, премии Warren Triennial Prize от Массачусетской больницы общего профиля, медали Бенджамина Франклина от Института Франклина, международной премии Гэрднера от Канадского фонда Гэрднера, премии Луизы Хорвиц от Колумбийского университета, премии Дэна Дэвида за исследования в области старения, премии Грубера в области генетики, премии Национальной академии наук, Института медицины и Американской академии искусств и наук. Равкан является членом Национальной академии наук, Американской академии искусств и наук и Института медицины.7 октября 2024 года Гэри Равкан совместно с Виктором Амбросом был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, нобелевская премия