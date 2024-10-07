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Песков назвал новость о встрече Бута с хуситами фейком
Песков назвал новость о встрече Бута с хуситами фейком - РИА Новости, 07.10.2024
Песков назвал новость о встрече Бута с хуситами фейком
Публикация The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, — это фейк, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:00
2024-10-07T12:00
2024-10-07T13:16
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Публикация The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, — это фейк, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Материал этот видели, но, скорее, мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников", — сказал представитель Кремля.Как утверждает американское издание, представители йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) побывали в России и якобы договорились с Бутом о поставке партии стрелкового оружия.Предпринимателя в 2012 году в США приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Вину он не признал. В декабре 2022 года Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР и избрался в законодательное собрание Ульяновской области.
https://ria.ru/20241001/ataka-1975794332.html
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россия, сша, ульяновская область, виктор бут, дмитрий песков, бриттни грайнер, лдпр
Россия, США, Ульяновская область, Виктор Бут, Дмитрий Песков, Бриттни Грайнер, ЛДПР
Песков назвал новость о встрече Бута с хуситами фейком
Песков назвал публикацию WSJ о встрече Бута с хуситами фейком