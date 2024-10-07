https://ria.ru/20241007/kombucha-1597086274.html

Здоровая микрофлора и вывод токсинов: чем полезен чайный гриб

Здоровая микрофлора и вывод токсинов: чем полезен чайный гриб - РИА Новости, 07.10.2024

Здоровая микрофлора и вывод токсинов: чем полезен чайный гриб

Чайный гриб — это симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий. Почему он так ценится в народной медицине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:35

2024-10-07T16:35

2024-10-07T16:35

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чайный гриб — это симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий. Почему он так ценится в народной медицине — в материале РИА Новости.Родина и история чайного грибаСчитается, что чайный гриб стали культивировать на Цейлоне, а затем он распространился в Китай, Индию и Японию. Из последней попал в Россию во времена Русско-японской войны.В советское время квас на основе продукта пользовался огромной популярностью. Сам гриб часто называли "медузой". В Китае его именовали эликсиром здоровья и бессмертия. Общеевропейское название — комбуча. Именно под таким "брендом" напиток на основе чайного гриба сейчас набирает популярность во всем мире.С точки зрения биологии, чайный гриб — это совокупность уксуснокислых бактерий и колонии дрожжевых грибков. В процессе жизнедеятельности этих микроорганизмов жидкость, в которой они находятся, становится газированной и по вкусу похожей на квас.Внешне гриб похож на скользкую слоистую лепешку желтоватого цвета. Он способен постепенно разрастаться и утолщаться. В мире фиксировали экземпляры весом до 100 кг. Чем полезен чайный грибКак отмечают эксперты, чайный гриб — это ферментированный продукт, то есть содержащий пробиотики — полезные бактерии, которые живут в человеческом кишечнике и отвечают за пищеварение, синтез иммуноглобулинов и некоторых витаминов, а также обучение иммунных клеток умению распознавать чужеродные микробы.⠀— Бактерии и дрожжи питаются природными сахарами и создают соединения, консервирующие пищевой продукт. При этом также идет выработка полезных пищеварительных ферментов. Компоненты пищи подвергаются предварительному перевариванию бактериями и ферментами, что повышает усвояемость этих продуктов. Включать чайный гриб в рацион нужно постепенно, давая время организму адаптироваться к новому продукту, — отмечает терапевт Виктория Бугаева.Органические кислоты, ферменты, витамины С и группы В, микроорганизмы в составе гриба помогает в профилактике многих заболеваний. Особенно продукт полезен для поддержания микрофлоры кишечника и облегчения процесса пищеварения. Кроме того, выработка слизи как реакция на употребление напитка помогает снизить риск развития язвы и гастрита.Также польза чайного гриба отмечается и при лечении ангины. Помимо всего, он помогает наладить сон и избавиться от мигреней. Продукт применяют и как дополнительное средство в терапии таких болезней как холецистит, энтерит и дизентерия.Может ли он быть вреденНесмотря на разнообразные данные о том, чем полезен чайный гриб, стоит помнить, что он имеет противопоказания к применению. Его не рекомендуется употреблять людям с низким кровяным давлением, с язвой желудка в острой стадии или гастритом. Также вред чайный гриб приносит и людям с сахарным диабетом.Кроме того, из-за органических кислот настой может вызывать дискомфорт у людей с чувствительной зубной эмалью. Помимо всего, активные органические вещества в составе "чайного кваса" могут вызвать аллергию.— Перед употреблением напитка лучше всего проконсультироваться с врачом, — отметила эксперт.Водителям транспортных средств стоит помнить, что в напитке на основе чайного гриба есть этанол. Его содержание может достигать 5,5 г/л. Как применяют в медицинеВ фундаментальной медицине продукт не используют, но иногда рекомендуют пить комбучу после длительного приема антибиотиков, чтобы восстановить микрофлору. Также при низкой кислотности желудочного сока употребление напитка может облегчить пищеварение.Помимо всего уксусная кислота в составе "чайного кваса" обладает антибактериальным действием. В народной медицине его используют для обработки поврежденных кожных покровов: ссадин, ожогов, обморожений. Многим настой помогает против перхоти и выпадения волос.Также чайный гриб, как показали клинические исследования, способен снижать уровень "вредного" холестерина в крови. А после экспериментов индийских ученых стало известно, что он еще и помогает восстанавливать поврежденные клетки печени, например, после гепатита или воздействия токсичных веществ.Применение в кулинарииНастой на основе чайного гриба чаще всего пьют как самостоятельный напиток. Иногда им заменяют квас в окрошке или же готовят чайный уксус, которым заправляют салаты, добавляют его в соусы и горячие блюда.Домашний чайный уксусИнгредиенты:Приготовление:Чайный гриб заготовить обычным способом: положить его в раствор чая и сахара и оставить бродить в теплом месте на 3-4 месяца. Затем настой нужно прокипятить в эмалированной таре около часа. После этого уксус следует процедить, охладить и разлить по стеклянным бутылкам.Имбирный коктейль на основе настоя комбучиИнгредиенты:Приготовление:Все ингредиенты смешать в стеклянной емкости типа кувшина или банки и поставить в холодильник на несколько часов для настаивания. Получившийся напиток подходит для детокса, очищения кишечника и бодрого начала дня.Как выбрать и хранитьВ магазинах в бутылках продается уже готовый напиток на основе чайного гриба. Также в аптеке можно купить саму "медузу" или взять кусочек у того, кто держит ее дома, и создать напиток самостоятельно. При выборе важно обратить внимание, чтобы гриб не был покрыт плесенью, водорослями и не пах гнилью."Поселить" чайный гриб можно в настой зеленого или черного чая с сахаром, охлажденный до комнатной температуры в стеклянной банке. Важно, чтобы в растворе не плавали чаинки и кристаллы сахара.После погружения "медузы" тару с напитком необходимо накрыть марлей и оставить на 7 суток в теплом месте без прямых солнечных лучей. По прошествии этого времени гриб нужно достать, а получившийся настой можно пить. Если планируется создание новой партии напитка, гриб следует переложить в новую банку с аналогичных раствором чая и сахара. Если решено повременить с использованием субстанции, то можно высушить ее при комнатной температуре: уложить на сухую поверхность и накрыть марлей. Каждый день гриб важно переворачивать. Он окончательно высохнет через пару недель. Тогда продукт нужно завернуть в бумагу и хранить в сухом месте. В таком виде чайный гриб пролежит до 2 лет.Чтобы снова "активизировать" комбучу, нужно просто опустить ее в свежий раствор чая и сахара.Как правильно употреблятьСуточная доза настоя чайного гриба зависит от его крепости и состояния здоровья человека. В среднем рекомендуется пить от 350 до 500 мл напитка в день.Употреблять напиток можно в любое время суток, в том числе и натощак. Суточную дозу целесообразнее делить на равные порции и принимать по одной до трех раз в день. Между приемами должно быть не меньше 3-4 часов.

https://radiosputnik.ru/20210128/chay-1595030519.html

https://rsport.ria.ru/20201215/kakao-1589325268.html

https://radiosputnik.ru/20210120/napitki-1593895931.html

https://ria.ru/20210207/mozg-1596398370.html

https://ria.ru/20170719/1498794508.html

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общество, питание, китай, здоровье, россия, здоровый образ жизни (зож)