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Китаю объявлена война на высшем уровне - РИА Новости, 07.10.2024
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08:00 07.10.2024 (обновлено: 08:01 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html
Китаю объявлена война на высшем уровне
Китаю объявлена война на высшем уровне - РИА Новости, 07.10.2024
Китаю объявлена война на высшем уровне
Будем честны: у современных лидеров нет времени на реверансы и войну никто никому давно не объявляет — просто начинают бомбить, и все. Вон Израиль утюжит... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:00
2024-10-07T08:01
аналитика
китай
украина
сша
ротшильды
уоррен баффет
blackrock
федеральная резервная система сша
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Будем честны: у современных лидеров нет времени на реверансы и войну никто никому давно не объявляет — просто начинают бомбить, и все. Вон Израиль утюжит бомбами Бейрут, продолжает стирать с земли сектор Газа — за год уже десятки тысяч убитых, но все это, оказывается, контртеррористические операции, ничего больше.Так когда же начинается война? Думается, в тот момент, когда по теме высказываются истинные хозяева Запада — не смешные политические марионетки, ими назначенные, а люди, как говорится, с большой буквы.Еще 20 лет назад французский историк Эммануэль Тодд зафиксировал перерождение США из демократии в олигархию. Сейчас процесс зашел так далеко, что олигархи уже внаглую выдвигают своих протеже в президенты Соединенных Штатов и могут ставить на них, словно на беговых лошадок. Богатые люди вышли из тени, они совершенно открыто заявляют о своих интересах, и очень скоро вслед за их выступлениями с неба начинают падать бомбы — в плане закрепления пройденного.И вот от лица американского олигархата выступил на днях Ларри Финк. На форуме в Берлине он возмутился тем, что европейские компании не торопятся разрывать все связи с Китаем: "Украина на нашем пороге, и я удивлен, что не задаются вопросы, не выдвигаются требования: вы (Китай) поддерживаете нашего врага, а мы вливаем миллиарды долларов в поддержание жизнеспособности Украины, за это надо платить. &lt;...&gt; Китай — главный помощник России, основополагающий помощник ее экономики. Об этом надо по крайней мере говорить".Казалось бы, ну что здесь особенного? Бизнес-форум, бизнесмены делятся идеями. Осторожные формулировки, никакого бряцания оружием, никаких призывов "бомбить Пекин". Однако, по сути, это и есть настоящее объявление войны, причем на самом высоком уровне.BlackRock Ларри Финка контролирует по всей планете активы общей стоимостью больше десяти триллионов долларов — это больше трех ВВП Франции и около 20 ВВП Украины. В составе его акционеров — богатейшие семьи США и Европы: всем нам хорошо знакомые Меллоны, Ротшильды, Дюпоны, Рокфеллеры. Их предки создали Федрезерв США, а сегодня BlackRock управляет программами ФРС по покупке корпоративных облигаций Штатов. В общем, это и есть настоящие хозяева Байдена, Обамы и большинства тех забавных людей, что возглавляют сегодня западные страны.От их лица и выступил Ларри Финк. Что Ларри нужно от Китая? Очень просто: чтобы китайские компании обанкротились и перестали составлять конкуренцию американским. Чтобы в стране было разрушено производство и резко сокращен выпуск всего. Чтобы Китай перестал быть мировой фабрикой, а стал бы исключительно рынком, куда американцы и понесут свои товары.Вы скажете: это невозможно. Китай по ППС — давно первая экономика мира и прочее. Однако всего 30 лет назад именно такие процессы происходили на постсоветском пространстве после краха СССР. Промпроизводство по сравнению с советскими временами упало в два раза, заводы банкротились, население нищало. Элиты подсели на западные кредиты, а народ на импорт — от "ножек Буша" до "амаретто". Именно этого и добивается американский олигархат от Китая.Заодно будут разорены и пущены по миру европейские конкуренты. Для них разрыв связей с Китаем — чистый экономический суицид. Выступление Ларри Финка европейские бизнесмены слушали с тихим ужасом. Однако за помощью к своим правительствам им идти бесполезно: того же Макрона французы считают ставленником BlackRock, полагая, что именно в интересах американских супербогачей тот провел свою грабительскую пенсионную реформу и кастрировал Трудовой кодекс Франции.Интересно, что в самом Китае у BlackRock тоже есть активы и теперь Финк грозит их "переоценить", то есть обесценить, обеспечив падение акций китайских компаний. Еще один инструмент воздействия на Поднебесную — санкции, пошлины и заградительные тарифы.Однако экономическую войну против Пекина выиграть трудно. Мешают и гигантский объем китайской экономики, и ее глобальные связи, и огромная зависимость стран Запада от китайского импорта в самых важных областях, и бесперебойная помощь России с энергоресурсами — тут у нас сложился очень прочный и взаимовыгодный тандем.Очень трудно с самими китайцами: местные потребители искренне раздражаются, когда западные бренды пытаются им что-то диктовать или их "наказывать", и устраивают этим брендам форменный бойкот — так было, например, когда западные ретейлеры отказались покупать хлопок, произведенный в Синьцзяне, под предлогом "угнетения уйгуров". Китайские покупатели тут же наказали их юанем, перестав покупать их товары.Как работают западные санкции все, в принципе, видели — больше всего от них страдают сами организаторы, Россия это доказала блестяще. Но раз задавить санкциями Китай не удастся, остается только решать проблему военным путем. Небольшая война вокруг Тайваня — это то самое, что нужно Ларри Финку. Именно так богатеет его фонд.В прошлом году BlackRock заключил "инвестиционное соглашение" с Зеленским, фактически присвоив самые лакомые активы Украины — от железных дорог до электросетей, от заводов до сельхозпредприятий. Подсуетились там и американские агрогиганты: им сегодня принадлежит почти половина украинских черноземов. Колесит по Украине Говард Баффет, сын легендарного мультимиллиардера-инвестора Уоррена Баффета, занимаясь там "благотворительностью". В общем, раздербанили американцы Украину и распихивают теперь по карманам.Ныне Финк мечтает втянуть в военные действия против Китая Тайвань, навязать острову кредиты, а потом за долги приватизировать там все — в точности по образцу Украины. Тогда BlackRock фактически монополизирует мировое производство компьютерных чипов. Ну а главным призом может стать турбулентность в Китае и разорение конкурента по образцу России 90-х.Победить в войне против Китая Америка не может — это открыто признают сами американцы. Но целью современной войны не является победа. Ее цель — измучить противника провокациями, санкциями, ограниченными боевыми действиями и довести его население до мятежей и революций. Дальше последует переворот и — здравствуй, американская марионетка во главе страны. По такому сценарию пытались действовать против России. Не получилось — ну и ладно, "не очень-то и хотелось", теперь по той же схеме будут качать Китай.Американская экономика питается войной. ФРС дня не просуществует без массовой гибели людей, доллар рухнет, если постоянно не будет литься кровь. Поэтому к вежливым угрозам Ларри Финка стоит прислушаться всерьез. В них хорошо различим грохот взрывов, свист ракет и крик раненых. Так выглядит сегодня объявление войны.
https://ria.ru/20241003/kitay-1976020511.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, китай, украина, сша, ротшильды, уоррен баффет, blackrock, федеральная резервная система сша
Аналитика, Китай, Украина, США, Ротшильды, Уоррен Баффет, BlackRock, Федеральная резервная система США

Китаю объявлена война на высшем уровне

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Будем честны: у современных лидеров нет времени на реверансы и войну никто никому давно не объявляет — просто начинают бомбить, и все. Вон Израиль утюжит бомбами Бейрут, продолжает стирать с земли сектор Газа — за год уже десятки тысяч убитых, но все это, оказывается, контртеррористические операции, ничего больше.
Так когда же начинается война? Думается, в тот момент, когда по теме высказываются истинные хозяева Запада — не смешные политические марионетки, ими назначенные, а люди, как говорится, с большой буквы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Пекин раскрыл секрет китайского чуда
3 октября, 08:00
Еще 20 лет назад французский историк Эммануэль Тодд зафиксировал перерождение США из демократии в олигархию. Сейчас процесс зашел так далеко, что олигархи уже внаглую выдвигают своих протеже в президенты Соединенных Штатов и могут ставить на них, словно на беговых лошадок. Богатые люди вышли из тени, они совершенно открыто заявляют о своих интересах, и очень скоро вслед за их выступлениями с неба начинают падать бомбы — в плане закрепления пройденного.
И вот от лица американского олигархата выступил на днях Ларри Финк. На форуме в Берлине он возмутился тем, что европейские компании не торопятся разрывать все связи с Китаем: "Украина на нашем пороге, и я удивлен, что не задаются вопросы, не выдвигаются требования: вы (Китай) поддерживаете нашего врага, а мы вливаем миллиарды долларов в поддержание жизнеспособности Украины, за это надо платить. <...> Китай — главный помощник России, основополагающий помощник ее экономики. Об этом надо по крайней мере говорить".
Казалось бы, ну что здесь особенного? Бизнес-форум, бизнесмены делятся идеями. Осторожные формулировки, никакого бряцания оружием, никаких призывов "бомбить Пекин". Однако, по сути, это и есть настоящее объявление войны, причем на самом высоком уровне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Еще одно поражение". США призвали готовиться к катастрофе
1 октября, 08:00
BlackRock Ларри Финка контролирует по всей планете активы общей стоимостью больше десяти триллионов долларов — это больше трех ВВП Франции и около 20 ВВП Украины. В составе его акционеров — богатейшие семьи США и Европы: всем нам хорошо знакомые Меллоны, Ротшильды, Дюпоны, Рокфеллеры. Их предки создали Федрезерв США, а сегодня BlackRock управляет программами ФРС по покупке корпоративных облигаций Штатов. В общем, это и есть настоящие хозяева Байдена, Обамы и большинства тех забавных людей, что возглавляют сегодня западные страны.
От их лица и выступил Ларри Финк. Что Ларри нужно от Китая? Очень просто: чтобы китайские компании обанкротились и перестали составлять конкуренцию американским. Чтобы в стране было разрушено производство и резко сокращен выпуск всего. Чтобы Китай перестал быть мировой фабрикой, а стал бы исключительно рынком, куда американцы и понесут свои товары.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Европа проспала китайское вторжение
24 сентября, 08:00
Вы скажете: это невозможно. Китай по ППС — давно первая экономика мира и прочее. Однако всего 30 лет назад именно такие процессы происходили на постсоветском пространстве после краха СССР. Промпроизводство по сравнению с советскими временами упало в два раза, заводы банкротились, население нищало. Элиты подсели на западные кредиты, а народ на импорт — от "ножек Буша" до "амаретто". Именно этого и добивается американский олигархат от Китая.
Заодно будут разорены и пущены по миру европейские конкуренты. Для них разрыв связей с Китаем — чистый экономический суицид. Выступление Ларри Финка европейские бизнесмены слушали с тихим ужасом. Однако за помощью к своим правительствам им идти бесполезно: того же Макрона французы считают ставленником BlackRock, полагая, что именно в интересах американских супербогачей тот провел свою грабительскую пенсионную реформу и кастрировал Трудовой кодекс Франции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
Интересно, что в самом Китае у BlackRock тоже есть активы и теперь Финк грозит их "переоценить", то есть обесценить, обеспечив падение акций китайских компаний. Еще один инструмент воздействия на Поднебесную — санкции, пошлины и заградительные тарифы.
Однако экономическую войну против Пекина выиграть трудно. Мешают и гигантский объем китайской экономики, и ее глобальные связи, и огромная зависимость стран Запада от китайского импорта в самых важных областях, и бесперебойная помощь России с энергоресурсами — тут у нас сложился очень прочный и взаимовыгодный тандем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Ядерные боеголовки и красные муравьи: новости с американо-китайского фронта
25 августа, 08:00
Очень трудно с самими китайцами: местные потребители искренне раздражаются, когда западные бренды пытаются им что-то диктовать или их "наказывать", и устраивают этим брендам форменный бойкот — так было, например, когда западные ретейлеры отказались покупать хлопок, произведенный в Синьцзяне, под предлогом "угнетения уйгуров". Китайские покупатели тут же наказали их юанем, перестав покупать их товары.
Как работают западные санкции все, в принципе, видели — больше всего от них страдают сами организаторы, Россия это доказала блестяще. Но раз задавить санкциями Китай не удастся, остается только решать проблему военным путем. Небольшая война вокруг Тайваня — это то самое, что нужно Ларри Финку. Именно так богатеет его фонд.
Трейдер - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Вопреки всем прогнозам". Российскую экономику накрыло тенью
21 сентября, 08:00
В прошлом году BlackRock заключил "инвестиционное соглашение" с Зеленским, фактически присвоив самые лакомые активы Украины — от железных дорог до электросетей, от заводов до сельхозпредприятий. Подсуетились там и американские агрогиганты: им сегодня принадлежит почти половина украинских черноземов. Колесит по Украине Говард Баффет, сын легендарного мультимиллиардера-инвестора Уоррена Баффета, занимаясь там "благотворительностью". В общем, раздербанили американцы Украину и распихивают теперь по карманам.
Ныне Финк мечтает втянуть в военные действия против Китая Тайвань, навязать острову кредиты, а потом за долги приватизировать там все — в точности по образцу Украины. Тогда BlackRock фактически монополизирует мировое производство компьютерных чипов. Ну а главным призом может стать турбулентность в Китае и разорение конкурента по образцу России 90-х.
Контейнеры и автомобили в немецком порту Бремерхафен - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
"Все изменилось за одну ночь". Почему жители Запада повторят судьбу россиян
15 сентября, 08:00
Победить в войне против Китая Америка не может — это открыто признают сами американцы. Но целью современной войны не является победа. Ее цель — измучить противника провокациями, санкциями, ограниченными боевыми действиями и довести его население до мятежей и революций. Дальше последует переворот и — здравствуй, американская марионетка во главе страны. По такому сценарию пытались действовать против России. Не получилось — ну и ладно, "не очень-то и хотелось", теперь по той же схеме будут качать Китай.
Американская экономика питается войной. ФРС дня не просуществует без массовой гибели людей, доллар рухнет, если постоянно не будет литься кровь. Поэтому к вежливым угрозам Ларри Финка стоит прислушаться всерьез. В них хорошо различим грохот взрывов, свист ракет и крик раненых. Так выглядит сегодня объявление войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Штаты готовятся к поражению в мировой войне
18 сентября, 08:00
 
АналитикаКитайУкраинаСШАРотшильдыУоррен БаффетBlackRockФедеральная резервная система США
 
 
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