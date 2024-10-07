https://ria.ru/20241007/kino-1976758214.html

Первый международный фестиваль "КиноБраво" объявил победителей

Первый международный фестиваль "КиноБраво" объявил победителей - РИА Новости, 07.10.2024

Первый международный фестиваль "КиноБраво" объявил победителей

На завершившемся в Сочи международном фестивале зрительского кино "КиноБраво" присудили награды лучшим фильмам в девяти номинациях и вручили два спецприза,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:10

2024-10-07T13:10

2024-10-07T13:13

культура

новости культуры

брикс

россия

сочи

что посмотреть

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976718676_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_09475945dda747cc62c16c61892a7ff8.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На завершившемся в Сочи международном фестивале зрительского кино "КиноБраво" присудили награды лучшим фильмам в девяти номинациях и вручили два спецприза, рассказали РИА Новости в пресс-службе смотра."Когда мы вели первые переговоры по фестивалю, было понятно, что это будет другой фестиваль: фестиваль, который занимается кинематографом стран БРИКС и стран, которые хотят стать частью БРИКС. Важно создавать новое пространство для межрегионального сотрудничества, ко-продукции, международной дистрибуции внутри этой инфраструктуры. Фестиваль занимает четкую позицию в пользу многополярного мира, говорит о странах глобального юга. Мы все думаем, что Россия может стать той самой территорией – точкой встречи для всех этих государств", - отметил председатель жюри, кинокритик, историк кино, продюсер, глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете Марко Мюллер.В номинации "Лучший фильм" победила картина "Стражи формулы" режиссера Драган Бьелогрлич (Сербия, Словения, Черногория, Македония).В категории "Лучшая работа режиссера" – Карим Мохаммад Амини с кинолентой "Ископаемое" (Иран).За "Лучший сценарий" наградили Омара Хиляля с фильмом "Игра вслепую" (Египет, ОАЭ).В номинации "Лучшая мужская роль" победу одержал Мухаммад Фарраг, снявшийся в проекте "Игра вслепую" (Египет, ОАЭ).Победа в категории "Лучшая женская роль" досталась Юче Симкум за работу в фильме "Бабушка на миллион" (Таиланд).В категории "Лучшая музыка к фильму" наградили Сушин Шьям за кинокартину "Парни из Манджуммела" (Индия).Приз за операторскую работу достался Буньянуху Крайтонгу ("Бабушка на миллион", Таиланд).В номинации "Лучшие визуальные эффекты" победил Александр Горохов, Компания "CGF" за фильм-сказку "По щучьему велению" (Россия).В категории "Лучший монтаж" жюри отметило Лукаса Гонзагу, Густаво Васконселоса ("Угон рейса 375", Бразилия).Приз в специальной номинации от "Газпромбанка" "За вклад в развитие культурного наследия" был вручен картине "По щучьему велению" режиссера Александра Войтинского.А приз зрительских симпатий достался фильму "Воздух" режиссера Алексея Германа, представленному в рамках фестивальной программы."Нам было важно не только представить российскому зрителю кино стран БРИКС, но также показать жанровое разнообразие, – сказал программный директор фестиваля Леонид Демченко. – Отобрать не только кассовые хиты, но и по-настоящему качественные фильмы".Показы и другие мероприятия фестиваля посетили более двух тысяч человек.Торжественная Церемония закрытия фестиваля состоялась в Летнем театре города Сочи. По красной ковровой дорожке прошли: Мария Кожевникова, Андрей Мерзликин, Карина Андоленко, Олеся Судзиловская, Маша Вебер, Алексей Герман, Алексей Гусев, Андрей Золотарев, Дарья Калмыкова, Юрий и Владимир Киселевы, Лянка Грыу и другие звезды. А также представители делегаций Бразилии, Индии, Китая, Сербии, Эфиопии, ЮАР.Ведущими вечера выступили Елена Север и Вячеслав Макаров."Фестиваль на сто процентов выполнил задачу по установлению международных связей. Представители стран плодотворно общались, появились новые договоренности. И, конечно, участники делились опытом, наш зритель узнал, что прекрасные фильмы существуют не только в Голливуде, мы познакомились с культурой разных стран", – подчеркнула генеральный продюсер фестиваля Елена Север.Фестиваль "КиноБраво" организован кинокомпанией "Русский Север".

https://ria.ru/20240930/kinofestival-1975151101.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, брикс, россия, сочи, что посмотреть , кино и сериалы