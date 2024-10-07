https://ria.ru/20241007/kiev-1976691963.html

Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города

Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города - РИА Новости, 07.10.2024

Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города

Пожар произошел в понедельник в Соломенском районе Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:58

2024-10-07T09:58

2024-10-07T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в Соломенском районе Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "В Соломенском районе пожар", - написал Кличко. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Кличко писал, что в городе работает противовоздушная оборона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, виталий кличко