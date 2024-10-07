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Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 07.10.2024 (обновлено: 09:59 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/kiev-1976691963.html
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города - РИА Новости, 07.10.2024
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города
Пожар произошел в понедельник в Соломенском районе Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:58
2024-10-07T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в Соломенском районе Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "В Соломенском районе пожар", - написал Кличко. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Кличко писал, что в городе работает противовоздушная оборона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в Соломенском районе после взрывов

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в Соломенском районе Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"В Соломенском районе пожар", - написал Кличко.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Кличко писал, что в городе работает противовоздушная оборона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий Кличко
 
 
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