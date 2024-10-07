https://ria.ru/20241007/kiev-1976691963.html
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города - РИА Новости, 07.10.2024
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города
Пожар произошел в понедельник в Соломенском районе Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:58
2024-10-07T09:58
2024-10-07T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Пожар произошел в понедельник в Соломенском районе Киева после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. "В Соломенском районе пожар", - написал Кличко. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Кличко писал, что в городе работает противовоздушная оборона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
Мэр Киева сообщил о пожаре в одном из районов города
Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в Соломенском районе после взрывов