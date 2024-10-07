В Госдуме прокомментировали кибератаку на ВГТРК
Горелкин: за атакой на ВГТРК может стоять киберподразделение одной из стран НАТО
© Pixabay / PexelsКлавиатура компьютера
© Pixabay / Pexels
Клавиатура компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин не исключил вероятность, что за операцией по кибератаке на ВГТРК может стоять армейское киберподразделение одной из стран НАТО.
Ранее в понедельник пресс-служба холдинга заявила РИА Новости, что онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке в ночь на понедельник, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был.
"Ответственность за кибератаку на ВГТРК взяли на себя те же люди, которые ломали Rutube пару лет назад. Они называют себя проукраинской хакерской группировкой, но я не исключаю, что за этой операцией стоит армейское киберподразделение одной из стран НАТО. Думаю, что (как и в случае с Rutube) могли быть задействованы человеческий фактор и уязвимости в ПО. В комплексе это довольно нетривиальная задача для "мамкиных хакеров", здесь нужны другие компетенции", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что нужно сделать выводы и вынести в приоритет вопросы информационной безопасности, а "кто давно не проводил ИБ-аудит — самое время этим озадачиться".