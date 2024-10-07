https://ria.ru/20241007/kazakhstan-1976686316.html

В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС

В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС - РИА Новости, 07.10.2024

В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС

Строительство первой атомной электростанции в Казахстане поддержали более 70 процентов проголосовавших на референдуме, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:14

2024-10-07T09:14

2024-10-07T11:46

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АСТАНА, 7 окт — РИА-Новости. Строительство первой атомной электростанции в Казахстане поддержали более 70 процентов проголосовавших на референдуме, сообщил на брифинге председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров."Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о строительстве атомной электростанции в Казахстане, составило 71,12 процента, или пять миллионов 561 тысячу 937 человек", — сказал он.По словам Абдирова, явка на референдуме составила 63,6 процента. Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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