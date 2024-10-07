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В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС - РИА Новости, 07.10.2024
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09:14 07.10.2024 (обновлено: 11:46 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/kazakhstan-1976686316.html
В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС
В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС - РИА Новости, 07.10.2024
В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС
Строительство первой атомной электростанции в Казахстане поддержали более 70 процентов проголосовавших на референдуме, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:14
2024-10-07T11:46
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АСТАНА, 7 окт — РИА-Новости. Строительство первой атомной электростанции в Казахстане поддержали более 70 процентов проголосовавших на референдуме, сообщил на брифинге председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.&quot;Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о строительстве атомной электростанции в Казахстане, составило 71,12 процента, или пять миллионов 561 тысячу 937 человек&quot;, — сказал он.По словам Абдирова, явка на референдуме составила 63,6 процента. Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.
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В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС

ЦИК Казахстана озвучил итоги референдума о строительстве АЭС в республике

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкГолосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
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АСТАНА, 7 окт — РИА-Новости. Строительство первой атомной электростанции в Казахстане поддержали более 70 процентов проголосовавших на референдуме, сообщил на брифинге председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.
«

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о строительстве атомной электростанции в Казахстане, составило 71,12 процента, или пять миллионов 561 тысячу 937 человек", — сказал он.

По словам Абдирова, явка на референдуме составила 63,6 процента.
Атомную электростанцию планируется построить в селе Улькен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш. Возвести ее намерены к 2035 году, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.
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