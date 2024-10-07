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В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2024
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07:10 07.10.2024 (обновлено: 13:11 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/izvestiya-1976676809.html
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2024
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов, пишет газета "Известия", со ссылкой на имеющийся в РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:10
2024-10-07T13:11
общество
россия
госдума рф
александр терентьев
сергей миронов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов, пишет газета "Известия", со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ."Такую инициативу подготовили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов", — говорится в статье.По информации издания, наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами:В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше:В пресс-службе фракции СРЗП заявили "Известиям", что законопроект направили на отзыв в Верховный суд и правительство. При этом Минпросвещения уже концептуально поддержало инициативу депутатов.
https://ria.ru/20241005/uchitel-1976547946.html
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общество, россия, госдума рф, александр терентьев, сергей миронов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Александр Терентьев, Сергей Миронов, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ

"Известия": в ГД внесут проект об ответственности за оскорбление педагогов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчитель на уроке
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов, пишет газета "Известия", со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.
«
"Такую инициативу подготовили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов", — говорится в статье.
Преподаватель физики в Академической гимназии №56 имени М.Б. Пильдес Леонид Дедюха, получивший награду Всероссийского конкурса Учитель года России, на церемонии награждения в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Учителем года стал преподаватель физики из Санкт-Петербурга
5 октября, 19:54
По информации издания, наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами:
  • от пяти до 20 тысяч рублей — для граждан;
  • от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше:
  • от 10 до 30 тысяч рублей — для граждан;
  • от 100 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от 500 до 700 тысяч рублей — для юридических лиц
В пресс-службе фракции СРЗП заявили "Известиям", что законопроект направили на отзыв в Верховный суд и правительство. При этом Минпросвещения уже концептуально поддержало инициативу депутатов.
Электронный дневник - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Вчера, 12:06
 
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