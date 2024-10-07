https://ria.ru/20241007/izvestiya-1976676809.html

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2024

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление учителей, пишут СМИ

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов, пишет газета "Известия", со ссылкой на имеющийся в РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:10

2024-10-07T07:10

2024-10-07T13:11

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госдума рф

александр терентьев

сергей миронов

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сн_образование

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов, пишет газета "Известия", со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ."Такую инициативу подготовили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов", — говорится в статье.По информации издания, наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами:В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше:В пресс-службе фракции СРЗП заявили "Известиям", что законопроект направили на отзыв в Верховный суд и правительство. При этом Минпросвещения уже концептуально поддержало инициативу депутатов.

https://ria.ru/20241005/uchitel-1976547946.html

https://ria.ru/20241007/elzhur-1778508047.html

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общество, россия, госдума рф, александр терентьев, сергей миронов, социальный навигатор, сн_образование