https://ria.ru/20241007/izrail-1976793219.html

Эксперт назвал военную и дипломатическую деятельность Израиля провальной

Эксперт назвал военную и дипломатическую деятельность Израиля провальной - РИА Новости, 07.10.2024

Эксперт назвал военную и дипломатическую деятельность Израиля провальной

Военная и дипломатическая деятельность Израиля за год проведения ЦАХАЛ операции в Секторе Газа, если не брать в учёт поддержку США, оказалась провальной, заявил РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:32

2024-10-07T15:32

2024-10-07T15:32

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хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Военная и дипломатическая деятельность Израиля за год проведения ЦАХАЛ операции в Секторе Газа, если не брать в учёт поддержку США, оказалась провальной, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Если отставить поддержку США, давайте посмотрим, чего добился Израиль? Абсолютно ничего. Израиль сделал безопасным существование израильского народа? Ни в коем случае... В военном отношении Израиль не добился ни одной поставленной цели. Израильское руководство сказало, что оно уничтожит ХАМАС так, что не будет ни военного, ни политического присутствия в секторе Газа, но оно есть там. Значит, ХАМАС не уничтожен", - сказал он. "Ну хорошо, вы убили варварски шейха Насраллу вместе с его дочерью, и что дальше? Это поможет Израилю лучше существовать? Наоборот, это увеличит уровень ненависти, которую уже питают и арабские, и другие народы в регионе к Израилю и к провалу даже тех некоторых позитивных мирных инициатив, которые были в недалёком прошлом - Авраамовы соглашения. Ну какие сегодня Авраамовы соглашения могут работать в этих условиях? Я считаю, что это полный провал", - добавил Наумкин. Эксперт отметил, что на международной арене большинство стран Глобального Юга отворачиваются от Тель-Авива, и хотя существует небольшое число государств, не отвернувшихся от Израиля, даже они подвергают его серьёзной критике. В сентябре 2020 года нормализовать отношения с Израилем при посредничестве бывшего тогда президентом США Дональда Трампа, договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан. Заключенные договоренности получили название "Авраамовых мирных соглашений", отсылающее к праотцу Аврааму, почитаемому и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

https://ria.ru/20241006/gaza-1976603166.html

https://ria.ru/20240327/tsakhal-1936064345.html

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в мире, израиль, сша, сектор газа, виталий наумкин, дональд трамп, хамас, российская академия наук, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024