Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 07.10.2024 (обновлено: 13:43 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/izrail-1976760480.html
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы - РИА Новости, 07.10.2024
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы
"Хезболла" обстреляла север израильского города Хайфа, сообщила пресс-служба ливанского движения. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:15
2024-10-07T13:43
в мире
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152522/13/1525221301_0:136:2600:1599_1920x0_80_0_0_42c94c5c9a20c3c4be3f2088fd0845a4.jpg
БЕЙРУТ, 7 окт — РИА Новости. "Хезболла" обстреляла север израильского города Хайфа, сообщила пресс-служба ливанского движения."Бойцы исламского сопротивления сегодня в 12:40 (время совпадает с московским) нанесли массированный ракетный удар по северу города Хайфа", — говорится в заявлении.Также бойцы движения выпустили несколько ракет по месту скопления израильских военных в поселении Рмейш.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241007/khamas-1976718508.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152522/13/1525221301_145:0:2456:1733_1920x0_80_0_0_d68d7a467e79f953384cd8128e7561ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы

"Хезболла": в 12:40 по северу Хайфы был нанесен массированный ракетный удар

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе
Комплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 окт — РИА Новости. "Хезболла" обстреляла север израильского города Хайфа, сообщила пресс-служба ливанского движения.
"Бойцы исламского сопротивления сегодня в 12:40 (время совпадает с московским) нанесли массированный ракетный удар по северу города Хайфа", — говорится в заявлении.
Дым на месте взрыва в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву
Вчера, 11:09
Также бойцы движения выпустили несколько ракет по месту скопления израильских военных в поселении Рмейш.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, около 90 тысяч стали беженцами.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреХайфаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала