https://ria.ru/20241007/izrail-1976760480.html
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы - РИА Новости, 07.10.2024
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы
"Хезболла" обстреляла север израильского города Хайфа, сообщила пресс-служба ливанского движения. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:15
2024-10-07T13:15
2024-10-07T13:43
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 7 окт — РИА Новости. "Хезболла" обстреляла север израильского города Хайфа, сообщила пресс-служба ливанского движения."Бойцы исламского сопротивления сегодня в 12:40 (время совпадает с московским) нанесли массированный ракетный удар по северу города Хайфа", — говорится в заявлении.Также бойцы движения выпустили несколько ракет по месту скопления израильских военных в поселении Рмейш.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241007/khamas-1976718508.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы
"Хезболла": в 12:40 по северу Хайфы был нанесен массированный ракетный удар