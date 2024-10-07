https://ria.ru/20241007/izrail-1976760480.html

"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы

"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы - РИА Новости, 07.10.2024

"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы

"Хезболла" обстреляла север израильского города Хайфа, сообщила пресс-служба ливанского движения. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:15

2024-10-07T13:15

2024-10-07T13:43

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 7 окт — РИА Новости. "Хезболла" обстреляла север израильского города Хайфа, сообщила пресс-служба ливанского движения."Бойцы исламского сопротивления сегодня в 12:40 (время совпадает с московским) нанесли массированный ракетный удар по северу города Хайфа", — говорится в заявлении.Также бойцы движения выпустили несколько ракет по месту скопления израильских военных в поселении Рмейш.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает бомбардировки. От ударов погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, около 90 тысяч стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей северных районов страны, которые эвакуировались из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/khamas-1976718508.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024