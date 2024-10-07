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Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.10.2024
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06:51 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/indoneziya-1976676056.html
Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией
Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.10.2024
Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией
Сотрудничество Индонезии и России в области науки и инноваций имеет большие перспективы, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T06:51
2024-10-07T06:51
в мире
россия
индонезия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудничество Индонезии и России в области науки и инноваций имеет большие перспективы, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. По словам политика, в истории борьбы Индонезии за независимость "Россия сыграла очень важную роль". "Ее (России - ред.) поддержка Азиатско-Африканской конференции и Движения неприсоединения способствовала укреплению мира во всем мире через уважение к свободе, миру и справедливости путем продвижения принципа мирного сосуществования", - отметила Мегавати. По словам экс-президента, ее недавний визит в Россию был особенно важен на фоне этих исторических аспектов. "Помимо проведения свободной и активной внешней политики, сотрудничество в области исследований и инноваций между возглавляемым мною Национальным агентством по исследованиям и инновациям (BRIN) и рядом университетов и научных организаций в России будет способствовать улучшению сотрудничества в будущем", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241007/yug-1976674534.html
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в мире, россия, индонезия, движение неприсоединения
В мире, Россия, Индонезия, Движение неприсоединения
Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией

Сукарнопутри: научное сотрудничество с Россией имеет большие перспективы

© AP Photo / Mark BakerЭкс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри
Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Mark Baker
Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудничество Индонезии и России в области науки и инноваций имеет большие перспективы, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри.
По словам политика, в истории борьбы Индонезии за независимость "Россия сыграла очень важную роль".
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"Ее (России - ред.) поддержка Азиатско-Африканской конференции и Движения неприсоединения способствовала укреплению мира во всем мире через уважение к свободе, миру и справедливости путем продвижения принципа мирного сосуществования", - отметила Мегавати.
По словам экс-президента, ее недавний визит в Россию был особенно важен на фоне этих исторических аспектов.
"Помимо проведения свободной и активной внешней политики, сотрудничество в области исследований и инноваций между возглавляемым мною Национальным агентством по исследованиям и инновациям (BRIN) и рядом университетов и научных организаций в России будет способствовать улучшению сотрудничества в будущем", - добавила собеседница агентства.
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