https://ria.ru/20241007/indoneziya-1976676056.html

Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией

Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.10.2024

Экс-президент Индонезии оценила перспективы сотрудничества с Россией

Сотрудничество Индонезии и России в области науки и инноваций имеет большие перспективы, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:51

2024-10-07T06:51

2024-10-07T06:51

в мире

россия

индонезия

движение неприсоединения

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сотрудничество Индонезии и России в области науки и инноваций имеет большие перспективы, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. По словам политика, в истории борьбы Индонезии за независимость "Россия сыграла очень важную роль". "Ее (России - ред.) поддержка Азиатско-Африканской конференции и Движения неприсоединения способствовала укреплению мира во всем мире через уважение к свободе, миру и справедливости путем продвижения принципа мирного сосуществования", - отметила Мегавати. По словам экс-президента, ее недавний визит в Россию был особенно важен на фоне этих исторических аспектов. "Помимо проведения свободной и активной внешней политики, сотрудничество в области исследований и инноваций между возглавляемым мною Национальным агентством по исследованиям и инновациям (BRIN) и рядом университетов и научных организаций в России будет способствовать улучшению сотрудничества в будущем", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241007/yug-1976674534.html

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в мире, россия, индонезия, движение неприсоединения