https://ria.ru/20241007/ikra-1976773341.html

Минсельхоз не исключил введения ограничений экспорта красной икры

Минсельхоз не исключил введения ограничений экспорта красной икры - РИА Новости, 07.10.2024

Минсельхоз не исключил введения ограничений экспорта красной икры

Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:13

2024-10-07T14:13

2024-10-07T14:14

экономика

россия

оксана лут

илья шестаков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24". Глава Росрыболовства Илья Шестаков в середине сентября говорил, что ведомство предлагало ввести такую меру на фоне низкой путины этого года, однако она не нашла поддержки. По прогнозу Шестакова, вылов тихоокеанских лососей в России в этом году не превысит 250-260 тысяч тонн, тогда как в 2023 году он достиг 609 тысяч тонн (второй результат после рекорда 2018 года в 676 тысяч тонн). "У нас в конце концов красная икра не социальный продукт. Здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Это вопрос наличия икры - больше выловили рыбы, больше собрали икры, меньше цена", - сказала Лут, комментируя возможный рост цен на красную икру. При этом она отметила цикличность процесса: в этом году вылов рыбы может вырасти, а в следующем году снизиться. Это обычный экономический процесс, отметила глава Минсельхоза. Вместе с тем, добавила она, несмотря на то, что красная икра не является социальным продуктом, Минсельхоз в первую очередь должен обеспечить российских потребителей. "Будем смотреть на это… Здесь будем принимать решение", - заявила Лут, комментируя возможное ограничение экспорта красной икры в России.

https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html

https://ria.ru/20241007/minselkhoz-1976773068.html

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экономика, россия, оксана лут, илья шестаков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)