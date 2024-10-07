https://ria.ru/20241007/ikra-1976773341.html
Минсельхоз не исключил введения ограничений экспорта красной икры
Минсельхоз не исключил введения ограничений экспорта красной икры - РИА Новости, 07.10.2024
Минсельхоз не исключил введения ограничений экспорта красной икры
Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:13
2024-10-07T14:13
2024-10-07T14:14
экономика
россия
оксана лут
илья шестаков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a5919d817413b7ca4e1e67511c0e9a0.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24". Глава Росрыболовства Илья Шестаков в середине сентября говорил, что ведомство предлагало ввести такую меру на фоне низкой путины этого года, однако она не нашла поддержки. По прогнозу Шестакова, вылов тихоокеанских лососей в России в этом году не превысит 250-260 тысяч тонн, тогда как в 2023 году он достиг 609 тысяч тонн (второй результат после рекорда 2018 года в 676 тысяч тонн). "У нас в конце концов красная икра не социальный продукт. Здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Это вопрос наличия икры - больше выловили рыбы, больше собрали икры, меньше цена", - сказала Лут, комментируя возможный рост цен на красную икру. При этом она отметила цикличность процесса: в этом году вылов рыбы может вырасти, а в следующем году снизиться. Это обычный экономический процесс, отметила глава Минсельхоза. Вместе с тем, добавила она, несмотря на то, что красная икра не является социальным продуктом, Минсельхоз в первую очередь должен обеспечить российских потребителей. "Будем смотреть на это… Здесь будем принимать решение", - заявила Лут, комментируя возможное ограничение экспорта красной икры в России.
https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html
https://ria.ru/20241007/minselkhoz-1976773068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b223ff79458d97dc4f445a38a20455ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, илья шестаков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Илья Шестаков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Минсельхоз не исключил введения ограничений экспорта красной икры
Лут: Минсельхоз проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, будет следить за ценами и вести диалог с производителями, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут в рамках форума "Биопром 24".
Глава Росрыболовства Илья Шестаков
в середине сентября говорил, что ведомство предлагало ввести такую меру на фоне низкой путины этого года, однако она не нашла поддержки. По прогнозу Шестакова, вылов тихоокеанских лососей в России в этом году не превысит 250-260 тысяч тонн, тогда как в 2023 году он достиг 609 тысяч тонн (второй результат после рекорда 2018 года в 676 тысяч тонн).
"У нас в конце концов красная икра не социальный продукт. Здесь будем следить за ценами, будем разговаривать с производителем. Это вопрос наличия икры - больше выловили рыбы, больше собрали икры, меньше цена", - сказала Лут, комментируя возможный рост цен на красную икру.
При этом она отметила цикличность процесса: в этом году вылов рыбы может вырасти, а в следующем году снизиться. Это обычный экономический процесс, отметила глава Минсельхоза.
Вместе с тем, добавила она, несмотря на то, что красная икра не является социальным продуктом, Минсельхоз в первую очередь должен обеспечить российских потребителей. "Будем смотреть на это… Здесь будем принимать решение", - заявила Лут, комментируя возможное ограничение экспорта красной икры в России.