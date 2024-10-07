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В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем - РИА Новости, 07.10.2024
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС – ред.) готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем, заявил представитель бригад РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:17
2024-10-07T18:17
2024-10-07T18:19
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС – ред.) готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем, заявил представитель бригад Абу Убейда в годовщину начала вооруженного конфликта в секторе Газа. "Наше решение и выбор – продолжать противостояние в продолжительном, болезненном и очень дорогостоящем для врага бою до тех пор, пока он настаивает на продолжении агрессии", - сказал Абу Убейда в видеообращении, которое опубликовало ХАМАС. Говоря о находящихся в Газе израильских заложниках, представитель военного крыла ХАМАС подчеркнул, что их судьба "зависит от действий правительства Израиля". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, палестина
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Палестина
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем
Бригады "Аль-Кассам" готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС – ред.) готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем, заявил представитель бригад Абу Убейда в годовщину начала вооруженного конфликта в секторе Газа.
"Наше решение и выбор – продолжать противостояние в продолжительном, болезненном и очень дорогостоящем для врага бою до тех пор, пока он настаивает на продолжении агрессии", - сказал Абу Убейда в видеообращении, которое опубликовало ХАМАС.
Говоря о находящихся в Газе израильских заложниках, представитель военного крыла ХАМАС подчеркнул, что их судьба "зависит от действий правительства Израиля".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.