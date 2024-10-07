Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 07.10.2024 (обновлено: 18:19 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/hamas-1976832775.html
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем - РИА Новости, 07.10.2024
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС – ред.) готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем, заявил представитель бригад РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:17
2024-10-07T18:19
в мире
израиль
россия
москва
хамас
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС – ред.) готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем, заявил представитель бригад Абу Убейда в годовщину начала вооруженного конфликта в секторе Газа. "Наше решение и выбор – продолжать противостояние в продолжительном, болезненном и очень дорогостоящем для врага бою до тех пор, пока он настаивает на продолжении агрессии", - сказал Абу Убейда в видеообращении, которое опубликовало ХАМАС. Говоря о находящихся в Газе израильских заложниках, представитель военного крыла ХАМАС подчеркнул, что их судьба "зависит от действий правительства Израиля". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/plennye-1969783771.html
https://ria.ru/20241007/khamas-1976678686.html
израиль
россия
москва
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, палестина
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Палестина
В ХАМАС заявили о готовности вести войну на истощение с Израилем

Бригады "Аль-Кассам" готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС – ред.) готовы вести продолжительную войну на истощение с Израилем, заявил представитель бригад Абу Убейда в годовщину начала вооруженного конфликта в секторе Газа.
"Наше решение и выбор – продолжать противостояние в продолжительном, болезненном и очень дорогостоящем для врага бою до тех пор, пока он настаивает на продолжении агрессии", - сказал Абу Убейда в видеообращении, которое опубликовало ХАМАС.
Разрушения в Газе - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за гибель пленных
1 сентября, 10:07
Говоря о находящихся в Газе израильских заложниках, представитель военного крыла ХАМАС подчеркнул, что их судьба "зависит от действий правительства Израиля".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный бойцами Хамаса в кибуце Беэри в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Эксперт назвал цель атаки ХАМАС на Израиль
Вчера, 07:41
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Палестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала