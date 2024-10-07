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При обстреле Хайфы пострадали два человека - РИА Новости, 07.10.2024
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00:34 07.10.2024 (обновлено: 00:39 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/hajfa-1976664314.html
При обстреле Хайфы пострадали два человека
При обстреле Хайфы пострадали два человека - РИА Новости, 07.10.2024
При обстреле Хайфы пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате ракетного обстрела крупного портового города Хайфа на севере Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T00:34
2024-10-07T00:39
в мире
израиль
хайфа
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате ракетного обстрела крупного портового города Хайфа на севере Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Медики и парамедики, оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Рамбам" мальчика в возрасте около 13 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы и мужчину 22 лет в состоянии от легкой до средней степени тяжести с травмой головы от окна, упавшего с высоты в результате удара", - говорится в сообщении. Медики отметили, что на месте падения осколков находятся также несколько пострадавших в шоковом состоянии. Ранее сирены воздушной тревоги сработали в районе Хайфы и ее южных пригородах. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуски пяти ракет со стороны Ливана. Были запущены перехватчики и зафиксированы падения ракет. Инцидент расследуется, добавили военные. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
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в мире, израиль, хайфа, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хайфа, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При обстреле Хайфы пострадали два человека

Скорая помощь: при ракетном обстреле Хайфы пострадали два человека

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате ракетного обстрела крупного портового города Хайфа на севере Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Медики и парамедики, оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу "Рамбам" мальчика в возрасте около 13 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы и мужчину 22 лет в состоянии от легкой до средней степени тяжести с травмой головы от окна, упавшего с высоты в результате удара", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Медики отметили, что на месте падения осколков находятся также несколько пострадавших в шоковом состоянии.
Ранее сирены воздушной тревоги сработали в районе Хайфы и ее южных пригородах. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуски пяти ракет со стороны Ливана. Были запущены перехватчики и зафиксированы падения ракет. Инцидент расследуется, добавили военные.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильХайфаЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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