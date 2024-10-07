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Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый - РИА Новости, 07.10.2024
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18:01 07.10.2024 (обновлено: 18:46 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/guzenko-1976831185.html
Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый
Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый - РИА Новости, 07.10.2024
Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый
Кировский районный суд арестовал блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:01
2024-10-07T18:46
происшествия
ставропольский край
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новопавловск
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ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости. Кировский районный суд арестовал блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края."Постановлением &lt;...&gt; от 07.10.2024 года в отношении подозреваемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 05.12.2024", — говорится в заявлении.Уточняется, что его задержали 5 октября на площади имени Ленина в Новопавловске. Блогер проходит по статье "Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Во время допроса он отказался от дачи показаний.Кроме того, в октябре 2021 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал Гузенко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Он находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных частью второй статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). По ней ему грозит до семи лет лишения свободы.На канал блогера подписаны более трехсот тысяч подписчиков. Он рассказывал, что "воевал десять лет, добровольцем отправившись на Донбасс в 2014-м".
https://ria.ru/20241003/chekaliny-1976273033.html
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происшествия, ставропольский край, россия, новопавловск, санкт-петербург
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Новопавловск, Санкт-Петербург
Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый

Блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, арестовали на 2 месяца

© Фото : соцсетиБлогер Егор Гузенко
Блогер Егор Гузенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : соцсети
Блогер Егор Гузенко. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости. Кировский районный суд арестовал блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.
"Постановлением <...> от 07.10.2024 года в отношении подозреваемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 05.12.2024", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что его задержали 5 октября на площади имени Ленина в Новопавловске. Блогер проходит по статье "Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Во время допроса он отказался от дачи показаний.
Кроме того, в октябре 2021 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал Гузенко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Он находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных частью второй статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). По ней ему грозит до семи лет лишения свободы.
На канал блогера подписаны более трехсот тысяч подписчиков. Он рассказывал, что "воевал десять лет, добровольцем отправившись на Донбасс в 2014-м".
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