https://ria.ru/20241007/guzenko-1976831185.html

Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый

Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый - РИА Новости, 07.10.2024

Суд арестовал блогера Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый

Кировский районный суд арестовал блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:01

2024-10-07T18:01

2024-10-07T18:46

происшествия

ставропольский край

россия

новопавловск

санкт-петербург

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ПЯТИГОРСК, 7 окт — РИА Новости. Кировский районный суд арестовал блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края."Постановлением <...> от 07.10.2024 года в отношении подозреваемого Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 05.12.2024", — говорится в заявлении.Уточняется, что его задержали 5 октября на площади имени Ленина в Новопавловске. Блогер проходит по статье "Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Во время допроса он отказался от дачи показаний.Кроме того, в октябре 2021 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал Гузенко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Он находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных частью второй статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). По ней ему грозит до семи лет лишения свободы.На канал блогера подписаны более трехсот тысяч подписчиков. Он рассказывал, что "воевал десять лет, добровольцем отправившись на Донбасс в 2014-м".

https://ria.ru/20241003/chekaliny-1976273033.html

https://ria.ru/20241001/nasilie-1975772856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, россия, новопавловск, санкт-петербург