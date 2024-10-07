https://ria.ru/20241007/gaza-1976664650.html

Год конфликта в секторе Газа: не видно конца и края

Год конфликта в секторе Газа: не видно конца и края - РИА Новости, 07.10.2024

Год конфликта в секторе Газа: не видно конца и края

В понедельник, 7 октября, исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа, все попытки посредников добиться соглашения между... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:43

2024-10-07T00:43

2024-10-07T00:44

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биньямин нетаньяху

муса абу марзук

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. В понедельник, 7 октября, исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа, все попытки посредников добиться соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС до сих пор не увенчались успехом. ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Надежды на быстрое завершение конфликта не оправдались – в Израиле заявили, что война не прекратится, пока не будут достигнуты ее изначально заявленные цели - освобождение всех заложников, полная ликвидация ХАМАС и гарантии, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля. Спустя почти три недели после начала конфликта Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, и палестинский анклав фактически оказался разделен на южную и северную части. В мае израильские военные приступили к операции в Рафахе на юге Газы, который считается последним оплотом ХАМАС. В ходе нее Израиль установил контроль над палестинской стороной КПП "Рафах" и Филадельфийским коридором, что вызвало недовольство у Египта. ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯПо данным властей Израиля, в результате вторжения ХАМАС в приграничные районы страны погибли около 1,2 тысячи человек. Согласно информации министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами действий израильских военных стали почти 42 тысячи жителей палестинского анклава. В статистику не включены погибшие, которых не удалось извлечь из-под обломков разрушенных зданий. Спутниковый центр ООН (ЮНОСАТ) заявил в конце сентября, что около 66% всех зданий в секторе Газа, или более 163 тысяч, были разрушены или повреждены в ходе конфликта в анклаве с 7 октября прошлого года. ПОПЫТКИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ С самого начала вооруженного конфликта прозвучало бесчисленное множество призывов к переговорам и прекращению огня. Большое число соответствующих резолюций было внесено в Совет Безопасности ООН, но многие из них были заблокированы США, которые оказывают поддержку Израилю. К относительным успехам можно отнести перемирие в конце ноября 2023 года, достигнутое при посредничестве Египта, Катара и США и продлившееся неделю. В ходе него некоторых израильских заложников обменяли на палестинцев, находившихся под стражей в Израиле. В декабре боевые действия возобновились – Израиль продолжает регулярно наносить удары по сектору Газа, палестинские группировки периодически пускают ракеты в направлении израильских городов и поселений. Все последующие попытки посредников достичь соглашения не увенчались успехом, несмотря на неоднократно проходившие переговоры и консультации в Каире и Дохе. В частности, Израиль не согласился на прекращение огня в Рамадан – священный для мусульман месяц. В настоящее время переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не демонстрируют достаточной гибкости и готовности идти на какие-либо серьезные компромиссы и обвиняют друг друга в срыве соглашения о прекращении огня и обмена заложниками и задержанными. Одним из камней преткновения является требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта. Руководство ХАМАС подобные условия считает неприемлемыми и требует полного вывода армии Израиля из сектора Газа. Перспектива продолжения переговоров выглядит туманной на фоне эскалации между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", которое со второго дня конфликта в Газе начало обстреливать израильских военных. ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ГАЗЕ И СУДЬБА ЗАЛОЖНИКОВ Гуманитарная и медицинская помощь начала поступать в конце октября в сектор Газа через египетскую сторону КПП "Рафах", однако ее было недостаточно для удовлетворения потребностей населения анклава. Израиль упрекали в сложных процедурах проверки грузовиков, доставляющих помощь в Газу. Ситуация с доставкой сильно осложнилась после того, как израильские военные установили контроль над палестинской стороной погранперехода. Как писали СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что половина из 97 все еще удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников живы. Армия обороны Израиля официально подтверждала смерть только 33 человек. В палестинском движении при этом неоднократно утверждали, что израильские заложники гибнут при авиаударах Израиля по сектору Газа. Замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук заявлял РИА Новости, что ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух остающихся в заложниках израильтян с гражданством России, но для этого нужно достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975598634.html

https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, биньямин нетаньяху, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году