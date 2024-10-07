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Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS - РИА Новости, 07.10.2024
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13:23 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/estonija-1976761369.html
Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS
Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS - РИА Новости, 07.10.2024
Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS
Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях, сообщает телерадиовещательная компания ERR со... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:23
2024-10-07T13:23
в мире
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на главу эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара. По данным ERR, ранее США разрешили продажу Эстонии около 100 ракет, 18 из них - ракеты ATACMS. "Эстония попросила у США разрешения закупить в разы больше дальнобойных ракет ATACMS, чем раньше, а большая часть дополнительных боеприпасов, которые Эстония планирует закупить, может быть доставлена до 2031 года", - говорится в сообщении. По словам Саара, Эстония планирует закупить втрое больше ракет ATACMS, чем было заказано ранее. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс. В июле министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию.
https://ria.ru/20240912/estonija-1972276819.html
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в мире, эстония, сша, польша, lockheed martin
В мире, Эстония, США, Польша, Lockheed Martin
Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS

ERR: Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на главу эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара.
По данным ERR, ранее США разрешили продажу Эстонии около 100 ракет, 18 из них - ракеты ATACMS.
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Министр обороны Эстонии допустил, что Таллин закупит боеприпасы у Украины
12 сентября, 13:09
"Эстония попросила у США разрешения закупить в разы больше дальнобойных ракет ATACMS, чем раньше, а большая часть дополнительных боеприпасов, которые Эстония планирует закупить, может быть доставлена до 2031 года", - говорится в сообщении.
По словам Саара, Эстония планирует закупить втрое больше ракет ATACMS, чем было заказано ранее. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс.
В июле министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию.
Устройство ракет Storm Shadow и ATACMS
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Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
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1 из 10
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На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист изучает фрагменты ракет Storm Shadow

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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2 из 10
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Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

Фрагменты ракет Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

Фрагмент микросхемы от ракеты Storm Shadow

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
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4 из 10
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США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
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5 из 10
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Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
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6 из 10
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На фото: детонатор ракеты ATACMS.

Детонатор ракеты ATACMS

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

Кассетные боеприпасы (суббоеприпасы) ракеты ATACMS

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

Фрагменты ракет ATACMS

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
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10 из 10

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На фото: эксперт демонтирует части Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: детонатор ракеты ATACMS.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Также в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

© РИА Новости
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10 из 10
 
В миреЭстонияСШАПольшаLockheed Martin
 
 
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