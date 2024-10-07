https://ria.ru/20241007/estonija-1976761369.html

Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS

Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS - РИА Новости, 07.10.2024

Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS

Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях, сообщает телерадиовещательная компания ERR со... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:23

2024-10-07T13:23

2024-10-07T13:23

в мире

эстония

сша

польша

lockheed martin

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на главу эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара. По данным ERR, ранее США разрешили продажу Эстонии около 100 ракет, 18 из них - ракеты ATACMS. "Эстония попросила у США разрешения закупить в разы больше дальнобойных ракет ATACMS, чем раньше, а большая часть дополнительных боеприпасов, которые Эстония планирует закупить, может быть доставлена до 2031 года", - говорится в сообщении. По словам Саара, Эстония планирует закупить втрое больше ракет ATACMS, чем было заказано ранее. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс. В июле министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию.

https://ria.ru/20240912/estonija-1972276819.html

эстония

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, сша, польша, lockheed martin