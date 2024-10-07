Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на главу эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара. По данным ERR, ранее США разрешили продажу Эстонии около 100 ракет, 18 из них - ракеты ATACMS. "Эстония попросила у США разрешения закупить в разы больше дальнобойных ракет ATACMS, чем раньше, а большая часть дополнительных боеприпасов, которые Эстония планирует закупить, может быть доставлена до 2031 года", - говорится в сообщении. По словам Саара, Эстония планирует закупить втрое больше ракет ATACMS, чем было заказано ранее. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс. В июле министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию.
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях, сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на главу эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара.
По данным ERR, ранее США разрешили продажу Эстонии около 100 ракет, 18 из них - ракеты ATACMS.
"Эстония попросила у США разрешения закупить в разы больше дальнобойных ракет ATACMS, чем раньше, а большая часть дополнительных боеприпасов, которые Эстония планирует закупить, может быть доставлена до 2031 года", - говорится в сообщении.
По словам Саара, Эстония планирует закупить втрое больше ракет ATACMS, чем было заказано ранее. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс.
В июле министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом свыше 226 миллионов долларов на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Польшу, Латвию и Литву и Эстонию.
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