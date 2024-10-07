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Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер
Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер - РИА Новости, 07.10.2024
Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину начала конфликта в Газе заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как в своем время был РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:18
2024-10-07T16:18
2024-10-07T16:18
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реджеп тайип эрдоган
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адольф гитлер
хезболла
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину начала конфликта в Газе заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как в своем время был остановлен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. В понедельник исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа, все попытки посредников добиться соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС до сих пор не увенчались успехом. "Не следует забывать, что рано или поздно Израиль заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор. Мы будем продолжать выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции. Как Гитлер был остановлен общим союзом человечества, так и Нетаньяху и его убийства будут остановлены таким же образом", - написал Эрдоган в соцсети Х. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, турция, германия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, адольф гитлер, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Турция, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, Адольф Гитлер, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер
Эрдоган: Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер был остановлен человечеством