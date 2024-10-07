https://ria.ru/20241007/erdogan-1976805583.html

Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер

Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер - РИА Новости, 07.10.2024

Эрдоган заявил, что Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину начала конфликта в Газе заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как в своем время был РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:18

2024-10-07T16:18

2024-10-07T16:18

в мире

израиль

турция

германия

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

адольф гитлер

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130330_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_fd6fdb944bdb6afb16be0769dd00855e.jpg

АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину начала конфликта в Газе заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен, как в своем время был остановлен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. В понедельник исполняется ровно год с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа, все попытки посредников добиться соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС до сих пор не увенчались успехом. "Не следует забывать, что рано или поздно Израиль заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор. Мы будем продолжать выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции. Как Гитлер был остановлен общим союзом человечества, так и Нетаньяху и его убийства будут остановлены таким же образом", - написал Эрдоган в соцсети Х. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240410/soboleznovaniya-1939201587.html

израиль

турция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, турция, германия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, адольф гитлер, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024