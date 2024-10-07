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ВС России освободили Гродовку в ДНР - РИА Новости, 07.10.2024
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12:19 07.10.2024 (обновлено: 12:39 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dnr-1976741875.html
ВС России освободили Гродовку в ДНР
ВС России освободили Гродовку в ДНР - РИА Новости, 07.10.2024
ВС России освободили Гродовку в ДНР
Российские войска освободили Гродовку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:19
2024-10-07T12:39
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Гродовку в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.Также подразделения группировки "Центр" отбили десять контратак и ударили по войскам и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного Донецкой Народной Республики и Райполя Днепропетровской области.Противник потерял в зоне ответственности группировки "Центр" более 420 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы "Мста-Б" и два американских орудия М119.
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976539972.html
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донецкая народная республика, россия, в мире
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
ВС России освободили Гродовку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Гродовку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Гродовку в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила населенный пункт Гродовка в ДНР
Группировка войск Центр освободила населенный пункт Гродовка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Гродовка в ДНР

Гродовка (Покровское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.

Также подразделения группировки "Центр" отбили десять контратак и ударили по войскам и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного Донецкой Народной Республики и Райполя Днепропетровской области.
Противник потерял в зоне ответственности группировки "Центр" более 420 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы "Мста-Б" и два американских орудия М119.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ мире
 
 
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