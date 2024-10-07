ВС России освободили Гродовку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Гродовку в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Гродовку в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила населенный пункт Гродовка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Гродовка в ДНР
Гродовка (Покровское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.
Также подразделения группировки "Центр" отбили десять контратак и ударили по войскам и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах Александро-Калиново, Дзержинска, Сухой Балки, Димитрова, Лысовки, Селидово, Цукурино, Красного Донецкой Народной Республики и Райполя Днепропетровской области.
Противник потерял в зоне ответственности группировки "Центр" более 420 военнослужащих, танк Leopard, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы "Мста-Б" и два американских орудия М119.