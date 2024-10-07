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В Дагестане задержали трех жителей за участие в экстремистской группировке - РИА Новости, 07.10.2024
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19:30 07.10.2024 (обновлено: 20:35 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dagestan-1976844263.html
В Дагестане задержали трех жителей за участие в экстремистской группировке
В Дагестане задержали трех жителей за участие в экстремистской группировке - РИА Новости, 07.10.2024
В Дагестане задержали трех жителей за участие в экстремистской группировке
Силовики задержали трех жителей Дагестана по подозрению в создании экстремистской ячейки, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:30
2024-10-07T20:35
происшествия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
скфо
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МАХАЧКАЛА, 7 окт — РИА Новости. Силовики задержали трех жителей Дагестана по подозрению в создании экстремистской ячейки, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу."В период с 2018 по 2023 год подозреваемые организовали деятельность запрещенной на территории России ячейки международного экстремистского объединения", — говорится в пресс-релизе.Задержанные пропагандировали запрещенную идеологию и занимались вербовкой местных жителей.Оперативные мероприятия проводили одновременно в Дагестане и Санкт-Петербурге сотрудники Центра "Э" ГУ МВД по СКФО во взаимодействии с УФСБ по Дагестану, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Росгвардии. Изъято большое количество запрещенной литературы.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремисткой организации".
https://ria.ru/20240923/ekstremizm-1974190941.html
россия
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РИА Новости
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Задержание в Дагестане причастных к международной экстремистской группировке
Силовики задержали троих жителей Дагестана, причастных к организации и участию в ячейке международного экстремистского объединения, сообщает ГУ МВД по СКФО.
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происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, скфо
Происшествия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, СКФО
В Дагестане задержали трех жителей за участие в экстремистской группировке

В Дагестане задержали причастных к международному экстремистскому объединению

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МАХАЧКАЛА, 7 окт — РИА Новости. Силовики задержали трех жителей Дагестана по подозрению в создании экстремистской ячейки, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"В период с 2018 по 2023 год подозреваемые организовали деятельность запрещенной на территории России ячейки международного экстремистского объединения", — говорится в пресс-релизе.
Задержанные пропагандировали запрещенную идеологию и занимались вербовкой местных жителей.
Оперативные мероприятия проводили одновременно в Дагестане и Санкт-Петербурге сотрудники Центра "Э" ГУ МВД по СКФО во взаимодействии с УФСБ по Дагестану, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Росгвардии. Изъято большое количество запрещенной литературы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремисткой организации".
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияСКФО
 
 
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