https://ria.ru/20241007/chislo-1976665896.html

Число раненых при обстреле Хайфы увеличилось до пяти, пишут СМИ

Число раненых при обстреле Хайфы увеличилось до пяти, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2024

Число раненых при обстреле Хайфы увеличилось до пяти, пишут СМИ

Число раненых при ракетном обстреле крупного портового города Хайфа на севере Израиля увеличилось до пяти, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T01:29

2024-10-07T01:29

2024-10-07T01:29

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число раненых при ракетном обстреле крупного портового города Хайфа на севере Израиля увеличилось до пяти, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на медиков. Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) ранее сообщала о двух раненых. "Пять человек были ранены в результате ракетного удара в Хайфе", - говорится в сообщении газеты. По информации издания, у всех пострадавших - осколочные ранения, однако их состояние не представляет опасности для жизни. Ранее сирены воздушной тревоги сработали в районе Хайфы и ее южных пригородах. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуски пяти ракет со стороны Ливана. Были запущены перехватчики и зафиксированы падения ракет. Инцидент расследуется, добавили военные. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хайфа, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024