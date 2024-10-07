Число раненых при обстреле Хайфы увеличилось до пяти, пишут СМИ
Times of Israel: число раненых при ракетном обстреле Хайфы увеличилось до пяти
© AP Photo / Ariel SchalitРазрушения в пригороде Хайфы
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушения в пригороде Хайфы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число раненых при ракетном обстреле крупного портового города Хайфа на севере Израиля увеличилось до пяти, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на медиков.
Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) ранее сообщала о двух раненых.
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"Пять человек были ранены в результате ракетного удара в Хайфе", - говорится в сообщении газеты.
По информации издания, у всех пострадавших - осколочные ранения, однако их состояние не представляет опасности для жизни.
Ранее сирены воздушной тревоги сработали в районе Хайфы и ее южных пригородах. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуски пяти ракет со стороны Ливана. Были запущены перехватчики и зафиксированы падения ракет. Инцидент расследуется, добавили военные.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.