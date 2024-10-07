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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:50 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/chernigov-1976669952.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове
Взрывы прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:50
2024-10-07T03:50
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
украина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. "Чернигов, район - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ городе Херсон, а также в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 21.24 мск воскресенья звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, чернигов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове

ТСН: в Чернигове прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН.
"Чернигов, район - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.
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Вчера, 03:32
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ городе Херсон, а также в Днепропетровске.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 21.24 мск воскресенья звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговУкраина
 
 
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