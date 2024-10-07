https://ria.ru/20241007/chernigov-1976669952.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове

Взрывы прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:50

2024-10-07T03:50

2024-10-07T03:50

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. "Чернигов, район - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ городе Херсон, а также в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 21.24 мск воскресенья звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чернигов

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в мире, чернигов, украина