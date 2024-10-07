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Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов

Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов - РИА Новости, 07.10.2024

Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов

Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:33

2024-10-07T13:33

2024-10-07T13:33

экономика

россия

борис ковальчук

совет федерации рф

счетная палата рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, борис ковальчук, совет федерации рф, счетная палата рф