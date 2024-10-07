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Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов - РИА Новости, 07.10.2024
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13:33 07.10.2024
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Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов
Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов - РИА Новости, 07.10.2024
Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов
Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:33
2024-10-07T13:33
экономика
россия
борис ковальчук
совет федерации рф
счетная палата рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. "Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.
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экономика, россия, борис ковальчук, совет федерации рф, счетная палата рф
Экономика, Россия, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
Счетная палата оценила эффект для бюджета от изменения налогов

Ковальчук: эффект от налоговых новаций составит 3,6 триллиона рублей в 2025 году

© РИА НовостиЭкономический прогноз
Экономический прогноз - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суммарный эффект для бюджета от изменений налоговой системы оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году, достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027 году, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.
"Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства: суммарный эффект от налоговых новаций оценивается в размере 3,6 триллиона рублей в 2025 году и достигнет 6,3 триллиона рублей в 2027", - сказал Ковальчук, выступая в Совете Федерации.
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ЭкономикаРоссияБорис КовальчукСовет Федерации РФСчетная палата РФ
 
 
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