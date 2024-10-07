https://ria.ru/20241007/britaniya-1976617693.html

Британия теряет контроль над Индийским океаном

Британия теряет контроль над Индийским океаном - РИА Новости, 07.10.2024

Британия теряет контроль над Индийским океаном

Британская империя, некогда самая мощная в мире, распадается и по сей день. На минувшей неделе Лондон во всеуслышание заявил, что достиг договоренности с... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:00

2024-10-07T12:36

аналитика

лондон

индийский океан

гибралтар

борис джонсон

великобритания

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маврикий

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Британская империя, некогда самая мощная в мире, распадается и по сей день. На минувшей неделе Лондон во всеуслышание заявил, что достиг договоренности с правительством Маврикия о передаче под юрисдикцию того архипелага Чагос с 99-летним сохранением за собой и Соединенными Штатами военной базы на самом крупном острове — Диего-Гарсия.Казалось бы, событие не особо значимое. Чагос — это несколько необитаемых атоллов, чье население Лондон насильственно депортировал полвека назад. Но это — более 500 тысяч квадратных километров морской исключительной зоны, что в два раза больше самой Великобритании. Британцев уверяют, что их флот сохранит контроль над Индийским океаном благодаря базе Диего-Гарсия, но все понимают, что совместный статус аренды этой базы на самом деле подразумевает полный ее контроль со стороны США. Именно поэтому Вашингтон спокойно воспринял решение о возвращении островов их законному владельцу Маврикию.Надо напомнить, что Британия прощается со своей заморской территорией не по доброй воле: соответствующее решение было принято практически единогласно Международным судом ООН в феврале 2019 года. И с тех пор Лондон под разными предлогами искал способ не выполнить данный вердикт. Именно поэтому сейчас в консервативной британской прессе царит форменная истерика в связи с "предательством национальных интересов" со стороны лейбористского правительства.Так, газета Daily Mail вышла с огромным заголовком "Капитуляция Стармера". Лорд Дэниел Ханнан на страницах этой газеты выступил с разгромной статьей, обвинившей нынешнее правительство Британии в предательстве. "И что мы получаем взамен? — задается вопросом автор, тут же отвечая на него: — Ничего. Вообще ничего… Какие мы дураки. Какие трусливые, жалкие, ненавидящие самих себя дураки".Самое забавное во всей этой истерике — попытка оправдать сохранение стратегически важных атоллов за Британией "правом народов на самоопределение". Газеты вытащили на свет группу из семерых представителей этнической группы чагосцев, живущих ныне на Альбионе, которые всюду под камеры "выражают возмущение" тем, что их историческую родину передали под протекторат другого государства. Газета The Times в своей редакционной колонке недовольна в этой связи "игнорированием взглядов перемещенных резидентов".В данном случае слово "перемещенные" является ключевым. Дело в том, что поголовно всех жителей архипелага Лондон насильственно изгнал с места их обитания в 1970-е годы. То есть не так уж и давно — некоторые из депортированных еще живы. При этом правительственные чиновники, принимая решение об изгнании целого народа, писали американцам откровенно расистские послания: "К сожалению, среди птиц встречаются несколько Тарзанов и Пятниц". Но торжественно обещали, что к моменту строительства военной базы там "не останется туземного населения, кроме чаек". В этой связи особенно забавно теперь слышать от министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми какие-то упреки в адрес России в связи с работорговлей и империализмом.При этом на самом деле представители самой большой организации депортированных чагосцев как раз вовсю приветствуют договор о возвращении их отчизны "в родную гавань", то бишь под юрисдикцию Маврикия. Но по мнению лондонских консерваторов, "право на самоопределение" имеют лишь те, кто высказывается "правильно", отстаивая извечное британское "бремя белого человека".Само собой, не мог промолчать Борис Джонсон, выступивший на страницах той же Daily Mail с колонкой под милым заголовком "Я боюсь за Фолклендские острова теперь, когда Стармер показал себя бесхребетным левым капитулянтом-мошенником". Практически все консервативные комментаторы не без оснований полагают, что "сдача" Чагоса — это создание прецедента, за которым последует оставление и других заморских территорий Британии, напоминающих до сих пор о величии разрушенной империи. А их под контролем Лондона еще 12, если не считать ту часть Антарктиды, которую британцы так же безосновательно объявили "своей".И в первую очередь оживились в Аргентине и Испании, где правительства давно добиваются (иногда и силой оружия, если вспомнить Фолклендскую войну) восстановления справедливости относительно Мальвинских островов и Гибралтара. Например, министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино оперативно приветствовала сделку по Чагосу, призвав Лондон быть последовательным и добавив: "Мальвины всегда были, есть и будут Аргентиной". В результате, по сообщению газеты Sunday Express, британские войска на Фолклендах приведены в полную боевую готовность.Британские же власти Гибралтара успокаивают свое население: мол, прецедент Чагоса не распространяется на эту колонию, поскольку она, в отличие от архипелага в Индийском океане, является "обитаемой". Забавный аргумент, если учитывать, кто и чьим решением сделал атоллы Индийского океана необитаемыми. Вряд ли им удастся успокоить кого-то — уж точно не правительство Испании, давно требующее восстановить свой суверенитет над "последней колонией Европы" (во всяком случае, так Гибралтар называли на Западе до появления нынешнего режима Украины).Ну а потом очередь за Шотландией и Северной Ирландией. Что уж ограничиваться заморскими территориями? Британская империя еще продолжит свой распад. Она это заслужила.

https://ria.ru/20241004/zapad-1976225325.html

https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

https://ria.ru/20240701/britaniya-1956551371.html

https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html

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гибралтар

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аналитика, лондон, индийский океан, гибралтар, борис джонсон, великобритания, фолклендские острова, маврикий