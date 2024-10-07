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В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 07.10.2024 (обновлено: 07:56 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/bpla-1976679638.html
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 07.10.2024
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников
Пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:54
2024-10-07T07:56
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
курская область
россия
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 12 украинских беспилотников над Крымом, шесть над Курской областью и по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили ранее в Минобороны России. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников", - говорится в сообщении.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, курская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Курская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников

Губернатор Гусев: пострадавших после атаки дрона ВСУ в Воронежской области нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 12 украинских беспилотников над Крымом, шесть над Курской областью и по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили ранее в Минобороны России.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников", - говорится в сообщении.
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьКурская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
 
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