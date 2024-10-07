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В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников

В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 07.10.2024

В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников

Пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:54

2024-10-07T07:54

2024-10-07T07:56

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

курская область

россия

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 12 украинских беспилотников над Крымом, шесть над Курской областью и по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили ранее в Минобороны России. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241007/zapad-1976675399.html

воронежская область

курская область

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происшествия, воронежская область, курская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины