https://ria.ru/20241007/bpla-1976679638.html
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 07.10.2024
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников
Пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:54
2024-10-07T07:54
2024-10-07T07:56
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
курская область
россия
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки беспилотника в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 12 украинских беспилотников над Крымом, шесть над Курской областью и по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили ранее в Минобороны России. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области был уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241007/zapad-1976675399.html
воронежская область
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, курская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Курская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
В Воронежской области никто не пострадал при атаке беспилотников
Губернатор Гусев: пострадавших после атаки дрона ВСУ в Воронежской области нет