https://ria.ru/20241007/bpla-1976670098.html
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2024
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА почти одновременно отменена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщили власти этих регионов. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:56
2024-10-07T03:56
2024-10-07T03:56
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
белгородская область
алексей смирнов (политик)
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА почти одновременно отменена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщили власти этих регионов. Опасность атаки БПЛА в Курской и Белгородской областях была объявлена с разницей в несколько минут в воскресенье - в 23.38 мск и 23.45 мск. Отменили ее спустя четыре часа. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Практически одновременно об отбое опасности атаки беспилотников сообщил и главк МЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении ГУМЧС в Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА в Воронежской области действовала с 0.27 мск, продлилась она три часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, воронежская область, белгородская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Белгородская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки дронов