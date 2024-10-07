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В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:56 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/bpla-1976670098.html
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2024
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА почти одновременно отменена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщили власти этих регионов. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:56
2024-10-07T03:56
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
белгородская область
алексей смирнов (политик)
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА почти одновременно отменена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщили власти этих регионов. Опасность атаки БПЛА в Курской и Белгородской областях была объявлена с разницей в несколько минут в воскресенье - в 23.38 мск и 23.45 мск. Отменили ее спустя четыре часа. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Практически одновременно об отбое опасности атаки беспилотников сообщил и главк МЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении ГУМЧС в Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА в Воронежской области действовала с 0.27 мск, продлилась она три часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, белгородская область, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Белгородская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки БПЛА

В Курской, Белгородской и Воронежской областях отменили угрозу атаки дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ПВО на фоне ЗРК
Боец ПВО на фоне ЗРК - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА почти одновременно отменена в Курской, Белгородской и Воронежской областях, об этом сообщили власти этих регионов.
Опасность атаки БПЛА в Курской и Белгородской областях была объявлена с разницей в несколько минут в воскресенье - в 23.38 мск и 23.45 мск. Отменили ее спустя четыре часа.
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"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Практически одновременно об отбое опасности атаки беспилотников сообщил и главк МЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении ГУМЧС в Telegram-канале.
Угроза атаки БПЛА в Воронежской области действовала с 0.27 мск, продлилась она три часа.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьБелгородская областьАлексей Смирнов (политик)Александр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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