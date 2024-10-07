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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.10.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T00:53
2024-10-07T00:53
2024-10-07T01:10
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА