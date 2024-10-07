https://ria.ru/20241007/bankrotstvo-1976805771.html

МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве

МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве - РИА Новости, 07.10.2024

МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве

Производитель колбас и других мясных продуктов, мясоперерабатывающий комбинат "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве, информация об этом появилась на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:18

2024-10-07T16:18

2024-10-07T16:18

санкт-петербург

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Производитель колбас и других мясных продуктов, мясоперерабатывающий комбинат "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве, информация об этом появилась на сайте картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. "ООО МПК "Петровские деликатесы" Заявление (исковое заявление) о признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности", - следует из картотеки. Добавляется, что заявление зарегистрировано на сайте 3 октября. На сайте компании указано, что предприятия основано в 2007 году на площадях Мясокомбината имени Кирова в Московском районе Санкт-Петербурга. Неоднократно продукция завода становились победителем региональных конкурсов качества, география присутствия - Северо-Запад. Контактные телефоны мясокомбината на данный момент не отвечают, а социальные сети не активны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, ленинградская область, экономика, происшествия