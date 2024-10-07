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МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве - РИА Новости, 07.10.2024
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16:18 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/bankrotstvo-1976805771.html
МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве
МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве - РИА Новости, 07.10.2024
МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве
Производитель колбас и других мясных продуктов, мясоперерабатывающий комбинат "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве, информация об этом появилась на... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:18
2024-10-07T16:18
санкт-петербург
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Производитель колбас и других мясных продуктов, мясоперерабатывающий комбинат "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве, информация об этом появилась на сайте картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. "ООО МПК "Петровские деликатесы" Заявление (исковое заявление) о признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности", - следует из картотеки. Добавляется, что заявление зарегистрировано на сайте 3 октября. На сайте компании указано, что предприятия основано в 2007 году на площадях Мясокомбината имени Кирова в Московском районе Санкт-Петербурга. Неоднократно продукция завода становились победителем региональных конкурсов качества, география присутствия - Северо-Запад. Контактные телефоны мясокомбината на данный момент не отвечают, а социальные сети не активны.
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санкт-петербург, ленинградская область, экономика, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Экономика, Происшествия
МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве

В Петербурге МПК "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве из-за долгов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГотовая мясная продукция
Готовая мясная продукция - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Производитель колбас и других мясных продуктов, мясоперерабатывающий комбинат "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве, информация об этом появилась на сайте картотеки дел Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.
«
"ООО МПК "Петровские деликатесы" Заявление (исковое заявление) о признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности", - следует из картотеки.
Добавляется, что заявление зарегистрировано на сайте 3 октября.
На сайте компании указано, что предприятия основано в 2007 году на площадях Мясокомбината имени Кирова в Московском районе Санкт-Петербурга. Неоднократно продукция завода становились победителем региональных конкурсов качества, география присутствия - Северо-Запад.
Контактные телефоны мясокомбината на данный момент не отвечают, а социальные сети не активны.
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