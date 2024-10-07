https://ria.ru/20241007/astratova-1976412577.html

Алла Астратова: рынок труда в Ленинградской области остается стабильным

Алла Астратова: рынок труда в Ленинградской области остается стабильным - РИА Новости, 07.10.2024

Алла Астратова: рынок труда в Ленинградской области остается стабильным

Ленинградская область становится все более привлекательной для трудоустройства. Здесь качественные условия труда, низкий уровень производственного травматизма,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:00

ленинградская область

поддержка бизнеса

санкт-петербург

трудоустройство

работа

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Ленинградская область становится все более привлекательной для трудоустройства. Здесь качественные условия труда, низкий уровень производственного травматизма, а также достаточное наличие общежитий. Почему рынок труда в регионе остается стабильным, у каких специальностей наблюдается высокий спрос, что ищут сами соискатели, а также о работе малых предприятий в регионе, рассказала в интервью РИА Новости председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.– Какова ситуация с занятостью на рынке труда по Ленинградской области? В какую сторону меняется показатель уровня безработицы и за счет чего?– Рынок труда в Ленинградской области остается стабильным, даже несмотря на все эти внешние санкции, которые давят на нас последние годы. В регионе низкий уровень безработицы - если посмотреть на рейтинги среди субъектов Российской Федерации, Ленинградская область занимает лидирующие позиции по минимальному уровню регистрируемой безработицы. А в Северо-Западном федеральном округе мы на первом месте.Уровень регистрируемой безработицы составил всего 0,2%. Общая безработица тоже снизилась и сейчас составляет 2,7%. И что особенно радует, численность занятых в экономике с начала года увеличилась более чем на 13 тысяч человек.– Какие специальности на сегодня наиболее востребованы на вашем рынке труда? Есть ли у Ленобласти своя специфика и с чем она связана?– На рынке труда Ленинградской области наблюдается высокий спрос как на рабочие профессии, так и на инженерно-технические специальности.Сегодня работодатели региона нуждаются в свыше 63 тысячах сотрудников: 46 тысяч из них — по рабочим специальностям, а 17 тысяч — по профессиям служащих, включая врачей, инженеров, преподавателей и офисных работников. Наибольшая потребность отмечается в сферах строительства и обрабатывающего производства.Ленинградская область — это комфортная территория для работы и проживания. Здесь качественные условия труда, низкий уровень производственного травматизма, а также наличие общежитий и невысокая стоимость аренды жилья по сравнению с Санкт-Петербургом. Увеличивается количество вакансий с предоставлением жилья, а также вакансий с льготами по здравоохранению, питанию и транспорту, виден рост числа вакансий с достойной заработной платой.В 2024 году мы отметили рост числа граждан, обращающихся за работой в Ленинградскую область, из Санкт-Петербурга — более 3 тысяч человек. Наш регион становится все более привлекательным для трудоустройства.– Есть ли нехватка рабочих, технических, инженерных кадров? Если да, то как регион решает проблему кадрового голода в той или иной сфере?– Сегодня виден значительный спрос на рабочие профессии в Ленинградской области, особенно в таких специальностях, как слесарь, сварщик, оператор, водитель и машинист. Что касается инженерно-технических специалистов, то здесь наибольшая потребность в инженерах — технологах, конструкторах, а также мастерах различных направлений.Служба занятости Ленинградской области активно работает над вовлечением всех социальных и возрастных групп населения в трудовую деятельность, в том числе инвалидов, пенсионеров и несовершеннолетних. Каждый год Кадровый центр проводит более 250 ярмарок по трудоустройству, что позволяет успешно закрывать кадровые потребности предприятий.Наша команда уделяет большое внимание повышению квалификации. Программа опережающего профессионального обучения для работников предприятий, реализующих инвестиционные проекты, пользуется высоким спросом. За 15 лет работы программы более 6 тысяч человек повысили свою квалификацию или получили новую профессию.Также мы активно привлекаем работников из других регионов страны. Ленинградская область признана трудонедостаточным регионом - звучит не положительно, но для нас и компаний Ленинградской области это открывает новые возможности.В текущем году Ленинградская область вошла в число регионов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, для возможности получения федеральных средств для реализации программы мобильности трудовых ресурсов на поддержку переезжающих граждан из других регионов России для трудоустройства у нас.В этом году службой занятости Ленинградской области заключены соглашения с органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия в сфере занятости в трудоизбыточных субъектах РФ для организованного трудоустройства граждан (Республикой Дагестан, Республикой Северная Осетия-Алания, Республикой Алтай, Чеченской Республикой, Республикой Калмыкия, с Республикой Ингушетия).Однако важно отметить, что трудоустройство жителей Ленинградской области остается нашей главной задачей.– А на какие вакансии лидирует спрос у самих соискателей?– Самые разнообразные. По опыту Кадрового центра Ленинградской области по спросу на первом месте менеджер, далее администратор, водитель автомобиля, бухгалтер, сторож, инженер и так далее.– Решаются ли как-то проблемы трудоустройства людей, проживающих в малонаселенных пунктах? Идет ли системная работа в этом направлении?– Благодаря развитию цифровых технологий большинство мер активной политики занятости жители региона могут получить в электронном виде с помощью портала "Работа в России" без дополнительных временных затрат.Граждане имеют возможность, не выходя из дома, знакомиться с перечнем профессий, наиболее востребованных на рынке труда, оперативно получать сообщения о подходящих для них вакансиях, об участии в различных мероприятиях кадрового центра, содействующих трудоустройству.Регулярно организуются выезды мобильных центров в отдаленные населенные пункты региона для оказания услуг по содействию трудоустройству гражданам, ищущим работу.Также в регионе действует программа "Содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости". Граждане, проживающие в области, могут переехать из одного населенного пункта в другой и получить при этом поддержку в виде оплаты проезда на ж/д, автобус, либо водный транспорт, расходов по найму жилья.– Как обстоят дела с самозанятостью, организацией малых предприятий в регионе?– Услуги, помогающие открыть собственный бизнес в кадровом центре Ленинградской области, получает каждый четвертый безработный гражданин. Наша команда помогает определить потенциальные возможности, найти бизнес-идеи, которыми можно воспользоваться для запуска стартапа. В рамках взаимодействия с центром "Мой бизнес" и муниципальными фондами поддержки предпринимательства проводятся обучающие курсы и тренинги для безработных, которые хотят открыть собственное дело. Граждане, положительно защитившие свои проекты, получают от Кадрового центра стартовые пособия для организации собственного дела и бесплатное сопровождение бизнеса в течение года.– Сейчас большое внимание уделяется анализу и прогнозу востребованности профессий на 10-20 лет вперед. А профориентация сдвигается уже чуть ли не в детские сады. Как в регионе работают на опережение возможного кадрового дефицита в будущем?– В Ленинградской области применяется комплексный подход к прогнозированию кадровых потребностей. Начинаем с ранней профориентации и заканчиваем тесным сотрудничеством с работодателями. Это позволяет нам заранее выявлять возможный дефицит кадров.Для того чтобы обеспечить предприятия области молодыми специалистами и вовремя формировать контрольные цифры приема в образовательные учреждения, наш Комитет организовал участие более 5 тысяч работодателей во Всероссийском опросе работодателей по определению профессионально–квалификационной структуры кадровой потребности экономики. Этот опрос помогает определить, какие квалификации нужны нашей экономике. Результаты становятся основой для формирования контрольных цифр приема в учебные учреждения и адаптации образовательных программ, что в свою очередь повышает качество подготовки специалистов и снижает риск кадрового дефицита. Важно отметить, что этот опрос мы проводим ежегодно, и нам нужно увеличивать количество участвующих работодателей.Кроме того, кадровый центр Ленинградской области предлагает услуги по профориентации для всех желающих граждан, начиная с 14 лет. Мы помогаем школьникам выбрать профессию, а тем, кто ищет работу — найти ее или сменить. Профконсультанты из наших филиалов проводят консультации как очно, так и дистанционно, индивидуально и в группах. Каждый год мы оказываем услуги более чем 30 тысячам граждан, из которых большая часть — это школьники и молодежь.Ленинградская область уделяет особое внимание популяризации инженерных профессий и рабочих специальностей. Например, каждую весну и осень у нас проходит акция "Неделя без турникетов", где организуются экскурсии на системообразующие предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс и агропромышленный сектор, которые особенно нуждаются в кадрах.Не забываем и о тех, кто уже работает. Кадровый центр предлагает им повысить квалификацию или пройти переподготовку на новые профессии. Обучение проходит в ускоренном формате и в удобное для работающих время. Мы постоянно совершенствуем наши подходы к организации обучения, чтобы сделать его максимально эффективным.

https://ria.ru/20241004/predprinimatelstvo-1976381241.html

https://ria.ru/20241001/shkola-1975823071.html

https://ria.ru/20240926/lenoblast-1974952535.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , санкт-петербург, трудоустройство, работа