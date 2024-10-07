https://ria.ru/20241007/antonov-1976806539.html
Посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию, считает Ушаков
Посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию, считает Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024
Посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию, считает Ушаков
Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, теперь очередь другого, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:23
2024-10-07T16:23
2024-10-07T16:23
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вашингтон (штат)
анатолий антонов
юрий ушаков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, теперь очередь другого, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. "Он успешно выполнил свою миссию, и теперь очередь другого человека, который будет назначен на этот важный пост", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20241007/peskov-1976735705.html
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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, юрий ушаков
США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Юрий Ушаков
Посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию, считает Ушаков
Ушаков: Антонов успешно выполнил свою миссию, теперь очередь другого человека