https://ria.ru/20241007/antonov-1976806539.html

Посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию, считает Ушаков

Посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию, считает Ушаков - РИА Новости, 07.10.2024

Посол России в США Антонов успешно выполнил свою миссию, считает Ушаков

Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, теперь очередь другого, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:23

2024-10-07T16:23

2024-10-07T16:23

сша

россия

вашингтон (штат)

анатолий антонов

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов успешно выполнил свою миссию, теперь очередь другого, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершает свою командировку в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году, ранее он занимал посты заместителя министра иностранных дел и заместителя министра обороны. "Он успешно выполнил свою миссию, и теперь очередь другого человека, который будет назначен на этот важный пост", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241007/peskov-1976735705.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, юрий ушаков