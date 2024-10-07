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Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 07.10.2024
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13:01 07.10.2024 (обновлено: 13:29 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/akchurin-1976757499.html
Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 07.10.2024
Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Выдающегося советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщило полпредство Татарстана в своем... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:01
2024-10-07T13:29
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УФА, 7 окт – РИА Новости. Выдающегося советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщило полпредство Татарстана в своем Telegram-канале. Заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Ренат Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни, сообщала пресс-служба Минздрава России. Он возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину. "Рената Сулеймановича Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом полпредству Татарстана сообщил его сын Максим Ренатович Акчурин", - говорится в сообщении. Церемония прощания состоится в тот же день в 10.00 в Институте клинической кардиологии имени академика А.Л. Мясникова. Академик РАН, доктор наук, профессор Ренат Акчурин умер после продолженной болезни. Десятки лет он поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года, со дня основания, возглавлял Клуб врачей при полпредстве Татарстана, добавили в представительстве.
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общество, москва, ренат акчурин, борис ельцин, российская академия наук, россия
Общество, Москва, Ренат Акчурин, Борис Ельцин, Российская академия наук, Россия

Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРенат Акчурин
Ренат Акчурин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Ренат Акчурин . Архивное фото
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УФА, 7 окт – РИА Новости. Выдающегося советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщило полпредство Татарстана в своем Telegram-канале.
Заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова Ренат Акчурин скончался 6 октября на 79-м году жизни, сообщала пресс-служба Минздрава России. Он возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.
"Рената Сулеймановича Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом полпредству Татарстана сообщил его сын Максим Ренатович Акчурин", - говорится в сообщении.
Церемония прощания состоится в тот же день в 10.00 в Институте клинической кардиологии имени академика А.Л. Мясникова.
Академик РАН, доктор наук, профессор Ренат Акчурин умер после продолженной болезни. Десятки лет он поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года, со дня основания, возглавлял Клуб врачей при полпредстве Татарстана, добавили в представительстве.
 
ОбществоМоскваРенат АкчуринБорис ЕльцинРоссийская академия наукРоссия
 
 
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