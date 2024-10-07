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Наблюдатели СНГ не выявили нарушений в ходе референдума по АЭС в Казахстане - РИА Новости, 07.10.2024
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09:54 07.10.2024 (обновлено: 18:18 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/aes-1976691241.html
Наблюдатели СНГ не выявили нарушений в ходе референдума по АЭС в Казахстане
Наблюдатели СНГ не выявили нарушений в ходе референдума по АЭС в Казахстане - РИА Новости, 07.10.2024
Наблюдатели СНГ не выявили нарушений в ходе референдума по АЭС в Казахстане
Миссия наблюдателей от стран СНГ не выявила нарушений на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, заявила РИА Новости член миссии, секретарь ЦИК... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:54
2024-10-07T18:18
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АСТАНА, 7 окт – РИА-Новости. Миссия наблюдателей от стран СНГ не выявила нарушений на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, заявила РИА Новости член миссии, секретарь ЦИК России Наталья Бударова."Я и мои коллеги... лично убедились в том, что голосование проходило в точном соответствии с законодательством Республики Казахстан... Мы не выявили каких-либо нарушений в процедуре... Это же подтвердили и внутренние наблюдатели, которые в большом количестве присутствовали на участках... Мы видели внутренних наблюдателей и (состояли) в диалоге с ними: они подтверждали ровно то же самое - что каких-либо нарушений нет и не было", - сказала Бударова.Референдум по вопросу строительства первой в современной истории Казахстана АЭС прошел в воскресенье. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Строительство АЭС в Казахстане на всенародном голосовании поддержали 71,12% проголосовавших, заявил председатель Центральной комиссии референдума Республики Нурлан Абдиров.
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СНГ, Казахстан, Астана, ЦИК РФ, В мире
Наблюдатели СНГ не выявили нарушений в ходе референдума по АЭС в Казахстане

Бударова: миссия от СНГ не выявила нарушений на референдуме по АЭС в Казахстане

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкГолосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
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АСТАНА, 7 окт – РИА-Новости. Миссия наблюдателей от стран СНГ не выявила нарушений на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, заявила РИА Новости член миссии, секретарь ЦИК России Наталья Бударова.
"Я и мои коллеги... лично убедились в том, что голосование проходило в точном соответствии с законодательством Республики Казахстан... Мы не выявили каких-либо нарушений в процедуре... Это же подтвердили и внутренние наблюдатели, которые в большом количестве присутствовали на участках... Мы видели внутренних наблюдателей и (состояли) в диалоге с ними: они подтверждали ровно то же самое - что каких-либо нарушений нет и не было", - сказала Бударова.
Референдум по вопросу строительства первой в современной истории Казахстана АЭС прошел в воскресенье. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Строительство АЭС в Казахстане на всенародном голосовании поддержали 71,12% проголосовавших, заявил председатель Центральной комиссии референдума Республики Нурлан Абдиров.
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС
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