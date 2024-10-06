https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html

Токаев предложил доверить строительство АЭС международному консорциуму

Токаев предложил доверить строительство АЭС международному консорциуму - РИА Новости, 06.10.2024

Токаев предложил доверить строительство АЭС международному консорциуму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в случае одобрения гражданами на референдуме проекта, строительство и эксплуатацию первой атомной... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:29

2024-10-06T08:29

2024-10-06T10:10

в мире

казахстан

алма-атинская область

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 6 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в случае одобрения гражданами на референдуме проекта, строительство и эксплуатацию первой атомной электростанции (АЭС) в республике следует доверить международному консорциуму. В воскресенье в Казахстане проходит общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС), которую планируют возвести к 2035 году на побережье Балхаша. Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке № 211, расположенном в Президентском центре. Также президент провел брифинг для СМИ, ответив на вопрос, кто будет возводить первую АЭС в стране, если по итогам референдума решение получит поддержку народа. "Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет", — приводит слова Токаева президентская пресс-служба. В июне 2022 года Министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области, потратив на это 11,2 миллиарда долларов.

https://realty.ria.ru/20240820/stroitelstvo-1967270666.html

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Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, алма-атинская область, касым-жомарт токаев