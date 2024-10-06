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В Telegram появились подарки - РИА Новости, 06.10.2024
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04:21 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/telegram-1976577071.html
В Telegram появились подарки
В Telegram появились подарки - РИА Новости, 06.10.2024
В Telegram появились подарки
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что в мессенджере появились подарки - их можно закрепить в профиле и обменять на "звезды", а лимитированные... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T04:21
2024-10-06T04:21
франция
париж
павел дуров
telegram
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технологии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что в мессенджере появились подарки - их можно закрепить в профиле и обменять на "звезды", а лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT. "Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Основатель мессенджера отмечает, что пользователи, получившие подарок, могут закрепить его в своем профиле или продать их ради получения внутренней валюты Telegram - "звезд", а в рамках более поздних обновлений до конца этого года их можно будет конвертировать в NFT. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20241005/telegram-1976557661.html
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франция, париж, павел дуров, telegram, общество, технологии
Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, Общество, Технологии
В Telegram появились подарки

Дуров: в Telegram появились подарки, их можно закрепить в профиле

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что в мессенджере появились подарки - их можно закрепить в профиле и обменять на "звезды", а лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT.
«
"Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
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Основатель мессенджера отмечает, что пользователи, получившие подарок, могут закрепить его в своем профиле или продать их ради получения внутренней валюты Telegram - "звезд", а в рамках более поздних обновлений до конца этого года их можно будет конвертировать в NFT.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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