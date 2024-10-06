https://ria.ru/20241006/peterburg-1976600598.html

Петербургская полиция нашла героев фейка о новой банде мигрантов

Петербургская полиция нашла героев фейка о новой банде мигрантов - РИА Новости, 06.10.2024

Петербургская полиция нашла героев фейка о новой банде мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга нашла школьников, давнюю ссору которых из-за девушки без их ведома в интернете преподнесли как иллюстрацию к фейковой новости о... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:48

2024-10-06T10:48

2024-10-06T10:48

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация с нелегальными мигрантами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга нашла школьников, давнюю ссору которых из-за девушки без их ведома в интернете преподнесли как иллюстрацию к фейковой новости о возникновении в городе новой молодёжной банды мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в пятницу в полицию поступила информация о возбуждении следственными органами СК России уголовного дела по статье о хулиганстве. "Основанием послужил пост в одном из Telegram-каналов с громким заявлением о том, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды мигрантов, которые терроризируют местное население. Данное сообщение было проиллюстрировано коротким роликом драки двух молодых людей и фотографией двух подростков, один из которых держит в руках предмет похожий на пистолет", – пояснили в главном управлении МВД. Полицейские оперативно провели расследование и установили, что героями резонансного поста в Telegram-канале оказались трое 16-летних подростков, которые учатся в разных школах, но живут по соседству и знакомы по дворовому общению. В субботу вечером герои видео уже пообщались с инспекторами по делам несовершеннолетних. "Выяснилось, что запечатлённая на видео драка произошла три месяца назад, а причиной стала ссора из-за девушки. Удивлённые приятели сообщили полицейским, что уже давно "проехали" этот инцидент и продолжают дружить... Каким образом снятые видео и фото попали на широкий простор интернета, ребята ответить не смогли", – говорится в сообщении. Как отмечается, один из подростков сам принес в полицию игрушечный пистолет из обычного магазина, с которым он был запечатлен на фото. Со школьниками и их родителями проведена профилактическая беседа. Материалы полицейского расследования будут переданы в СК.

https://ria.ru/20240820/taksi-1967302380.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами