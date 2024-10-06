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В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины - РИА Новости, 06.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/konflikt-1976604298.html
В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины
В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины - РИА Новости, 06.10.2024
В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:46
2024-10-06T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир константинов
дональд трамп
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира. "Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена. "При этом нужно быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага. Нередко она преследует единственную цель – усыпить нашу бдительность. Думаю, всё-таки (кандидат в президенты США Дональд - ред.) Трамп имеет желание всё это завершить. Ему этот конфликт не нужен", - сказал Константинов, добавив, что "если в Белый дом въедет не он", конфликт продолжится. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976291929.html
https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир константинов, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Константинов, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

Константинов назвал выборы в США шансом для поиска решения украинского конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира.
"Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему", - сказал Константинов РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
До ликвидации Зеленского остался один приказ
Вчера, 08:00
По его словам, такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена.
«
"При этом нужно быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага. Нередко она преследует единственную цель – усыпить нашу бдительность. Думаю, всё-таки (кандидат в президенты США Дональд - ред.) Трамп имеет желание всё это завершить. Ему этот конфликт не нужен", - сказал Константинов, добавив, что "если в Белый дом въедет не он", конфликт продолжится.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Профессор спрогнозировал "серьезный шаг" Зеленского к мирным переговорам
4 октября, 07:08
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Зеленскому пришло время платить по счетам
29 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир КонстантиновДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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