https://ria.ru/20241006/klimat-1976576148.html

Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата - РИА Новости, 06.10.2024

Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата

Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T03:18

2024-10-06T03:18

2024-10-06T06:05

алексей кокорин

россия

астраханская область

арктика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут происходить в два—три раза чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии. "Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в два—три раза будут чаще засухи, чаще волны жары", — сказал Кокорин. Он отметил, что рекорды температуры в южных регионах России в ближайшем будущем тоже будут, но несильно превышающие предыдущие значения.

https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html

https://ria.ru/20241006/zasukhi-1976576010.html

россия

астраханская область

арктика

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алексей кокорин, россия, астраханская область, арктика