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Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол - РИА Новости, 06.10.2024
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23:14 06.10.2024 (обновлено: 23:36 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976660434.html
Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол
Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол - РИА Новости, 06.10.2024
Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол
Порядка 69,8% от числа опрошенных граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство АЭС, сообщают авторы исследования по... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T23:14
2024-10-06T23:36
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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Порядка 69,8% от числа опрошенных граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство АЭС, сообщают авторы исследования по методике экзитпол, частный фонд "Институт комплексных исследований Астана". "Проголосовали за строительство атомной станции 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что против 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3 %", - говорится на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана, где опубликованы данные исследования. Социологическая погрешность данных составляет около 1,5%. Опрос проводился по методике экзитпол на 189 участках по всей республике. В общей сложности были охвачены 283 519 проголосовавших казахстанцев. Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане начался в воскресенье. МИД Казахстана сообщает в своем Telegram-канале, что за рубежом уже завершили работу 69 участковых комиссий референдума и проголосовал 9561 гражданин Казахстана. Продолжают работу участки в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилии. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.
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в мире, казахстан, вашингтон (штат), нью-йорк (город)
В мире, Казахстан, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город)
Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол

Экзитпол: 69,8% казахстанцев проголосовали за строительство АЭС

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкГолосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
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Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Порядка 69,8% от числа опрошенных граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство АЭС, сообщают авторы исследования по методике экзитпол, частный фонд "Институт комплексных исследований Астана".
"Проголосовали за строительство атомной станции 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что против 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3 %", - говорится на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана, где опубликованы данные исследования.
Социологическая погрешность данных составляет около 1,5%. Опрос проводился по методике экзитпол на 189 участках по всей республике. В общей сложности были охвачены 283 519 проголосовавших казахстанцев.
Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане начался в воскресенье. МИД Казахстана сообщает в своем Telegram-канале, что за рубежом уже завершили работу 69 участковых комиссий референдума и проголосовал 9561 гражданин Казахстана. Продолжают работу участки в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилии.
В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.
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