Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол
Экзитпол: 69,8% казахстанцев проголосовали за строительство АЭС
© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкГолосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
Голосование на участке в Алматы на общенациональном референдуме по строительству АЭС в Казахстане
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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Порядка 69,8% от числа опрошенных граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство АЭС, сообщают авторы исследования по методике экзитпол, частный фонд "Институт комплексных исследований Астана".
"Проголосовали за строительство атомной станции 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что против 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3 %", - говорится на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана, где опубликованы данные исследования.
Социологическая погрешность данных составляет около 1,5%. Опрос проводился по методике экзитпол на 189 участках по всей республике. В общей сложности были охвачены 283 519 проголосовавших казахстанцев.
Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане начался в воскресенье. МИД Казахстана сообщает в своем Telegram-канале, что за рубежом уже завершили работу 69 участковых комиссий референдума и проголосовал 9561 гражданин Казахстана. Продолжают работу участки в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилии.
В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.