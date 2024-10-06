https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976660434.html

Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол

Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол - РИА Новости, 06.10.2024

Постройку АЭС поддержали 69,8 процента жителей Казахстана, показал экзитпол

Порядка 69,8% от числа опрошенных граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство АЭС, сообщают авторы исследования по... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:14

2024-10-06T23:14

2024-10-06T23:36

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АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Порядка 69,8% от числа опрошенных граждан Казахстана, принявших участие в референдуме, проголосовали за строительство АЭС, сообщают авторы исследования по методике экзитпол, частный фонд "Институт комплексных исследований Астана". "Проголосовали за строительство атомной станции 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что против 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3 %", - говорится на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана, где опубликованы данные исследования. Социологическая погрешность данных составляет около 1,5%. Опрос проводился по методике экзитпол на 189 участках по всей республике. В общей сложности были охвачены 283 519 проголосовавших казахстанцев. Референдум по вопросу строительства первой АЭС в Казахстане начался в воскресенье. МИД Казахстана сообщает в своем Telegram-канале, что за рубежом уже завершили работу 69 участковых комиссий референдума и проголосовал 9561 гражданин Казахстана. Продолжают работу участки в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилии. В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.

https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html

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