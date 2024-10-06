https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976579123.html

В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС

В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС - РИА Новости, 06.10.2024

В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС

В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T05:29

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АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что на 10 тысячах 325 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Правопорядок в период организации и проведения республиканского референдума будут обеспечивать 33 тысяч сотрудников полиции, из них на избирательных участках 18 тысяч. МВД Казахстана сообщило, что со 2 октября личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Голосование в Казахстане продлится до 20.00 часов (18.00 мск). Граждане, проживающие за рубежом, также смогут выразить свою позицию. В МИД Казахстана сообщили, что в 59 странах будут открыты 74 участка, в частности в России смогут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Сообщается, что итоги голосования будут опубликованы в СМИ с 7 по 12 октября.

https://ria.ru/20241005/polsha-1976534465.html

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