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В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС - РИА Новости, 06.10.2024
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05:29 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976579123.html
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС - РИА Новости, 06.10.2024
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС
В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:29
2024-10-06T05:29
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АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что на 10 тысячах 325 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Правопорядок в период организации и проведения республиканского референдума будут обеспечивать 33 тысяч сотрудников полиции, из них на избирательных участках 18 тысяч. МВД Казахстана сообщило, что со 2 октября личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Голосование в Казахстане продлится до 20.00 часов (18.00 мск). Граждане, проживающие за рубежом, также смогут выразить свою позицию. В МИД Казахстана сообщили, что в 59 странах будут открыты 74 участка, в частности в России смогут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Сообщается, что итоги голосования будут опубликованы в СМИ с 7 по 12 октября.
https://ria.ru/20241005/polsha-1976534465.html
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казахстан, россия, москва, в мире
Казахстан, Россия, Москва, В мире
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС

В Казахстане открылись избирательные участки на референдуме по АЭС

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Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что на 10 тысячах 325 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
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Вчера, 17:24
Правопорядок в период организации и проведения республиканского референдума будут обеспечивать 33 тысяч сотрудников полиции, из них на избирательных участках 18 тысяч. МВД Казахстана сообщило, что со 2 октября личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы.
Голосование в Казахстане продлится до 20.00 часов (18.00 мск).
Граждане, проживающие за рубежом, также смогут выразить свою позицию. В МИД Казахстана сообщили, что в 59 странах будут открыты 74 участка, в частности в России смогут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
Сообщается, что итоги голосования будут опубликованы в СМИ с 7 по 12 октября.
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