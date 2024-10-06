https://ria.ru/20241006/kazakhstan-1976579123.html
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС - РИА Новости, 06.10.2024
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС
В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T05:29
2024-10-06T05:29
2024-10-06T05:29
казахстан
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_2573805f9b88c74a34dfa43fdcba69e6.png
АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что на 10 тысячах 325 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Правопорядок в период организации и проведения республиканского референдума будут обеспечивать 33 тысяч сотрудников полиции, из них на избирательных участках 18 тысяч. МВД Казахстана сообщило, что со 2 октября личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. Голосование в Казахстане продлится до 20.00 часов (18.00 мск). Граждане, проживающие за рубежом, также смогут выразить свою позицию. В МИД Казахстана сообщили, что в 59 странах будут открыты 74 участка, в частности в России смогут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Сообщается, что итоги голосования будут опубликованы в СМИ с 7 по 12 октября.
https://ria.ru/20241005/polsha-1976534465.html
https://ria.ru/20241004/mali-1976290966.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_592dcacc6182c43632e5e74ea123f97d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, москва, в мире
Казахстан, Россия, Москва, В мире
В Казахстане началось голосование по вопросу о строительстве АЭС
В Казахстане открылись избирательные участки на референдуме по АЭС
АЛМА-АТА, 6 окт - РИА Новости. В Казахстане в воскресенье началось голосование на референдуме по вопросу о строительстве в стране АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что на 10 тысячах 325 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Правопорядок в период организации и проведения республиканского референдума будут обеспечивать 33 тысяч сотрудников полиции, из них на избирательных участках 18 тысяч. МВД Казахстана сообщило, что со 2 октября личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы.
Голосование в Казахстане продлится до 20.00 часов (18.00 мск).
Граждане, проживающие за рубежом, также смогут выразить свою позицию. В МИД Казахстана сообщили, что в 59 странах будут открыты 74 участка, в частности в России
смогут проголосовать в Москве
, Санкт-Петербурге
, Казани
, Астрахани
и Омске
.
Сообщается, что итоги голосования будут опубликованы в СМИ с 7 по 12 октября.